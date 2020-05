Jarige Frederik Van Lierde heeft nieuw programma klaar voor afsluitend triatlonseizoen: alles op alles voor zesde zege in Nice DMM

25 mei 2020

17u08 0 Triatlon Het afscheidsjaar van triatleet Frederik Van Lierde heeft opnieuw vorm gekregen. De winnaar van de Ironman Hawaï in 2013 zag flink wat plannen in het water vallen door het coronavirus, maar met het nodige puzzelwerk heeft Van Lierde een nieuw programma klaar.

Ook in de triatlonsport kijken ze weer vooruit. Flink wat uitgestelde wedstrijden hebben een nieuwe datum gekregen en dus kunnen de atleten weer beginnen plannen. De Ironman van Hawaï is dan wel uitgesteld naar volgend jaar, toch zijn er in 2020 (al alles goed gaat) nog flink wat wedstrijden over om te schitteren. Een meevaller voor Frederik Van Lierde, want de Menenaar is net nu aan zijn laatste seizoen als professioneel triatleet bezig.

“Het is de afgelopen twee maanden een vreemde periode geweest”, vertelt Van Lierde, die vandaag zijn 41ste verjaardag viert. “Ik heb mijn conditie goed kunnen behouden met de beperkingen die we in België werden opgelegd. Aan het begin van de lockdown trainde ik op quasi lege wegen, maar stilletjes aan wordt alles opnieuw opgestart en begint alles weer normaal te voelen.”

Van Lierde zag zijn eerste doelen in het water vallen en moest zijn originele planning bijstellen. Gelukkig blijven zijn grootste doelen van het jaar overeind. Zijn eerste wedstrijd wordt normaliter de Embrunman op 15 augustus. “Dat was dé wedstrijd die nog op mijn bucketlist stond. De Embrunman is een triatlon over de volledige afstand in de Alpen... moet ik nog meer zeggen? Het evenement het aantal deelnemers gereduceerd om alles corona-proof te houden. Fingers crossed.”

Ironman Nice

Na de 70.3 Ironman in Les Sables d’Olonne op 6 september volgt één week later het grote afscheid voor het Belgische triatlonpubliek. “Het wordt op 13 september een halve triatlon in mijn eigen stad Menen. Dat wordt een afscheid om nooit te vergeten. De inschrijvingen lopen uitzonderlijk goed, met al meer dan 400 ingeschreven atleten.”

Blijft dan begin oktober nog een allerlaatste wedstrijd over: de Ironman van Nice. Van Lierde won de Franse wedstrijd al vijf keer en kan alleen recordhouder worden. “Last but not least neem ik op 11 okotber afscheid van mijn favoriete triatlon. Ik heb 5 keer gewonnen in Nice en ben op jacht naar nummer 6. Dit zou nog een hoogtepunt zijn in mijn carrière en het hield me als doel op zich ook gemotiveerd tijdens deze corona pauze!

Programma Frederik Van Lierde:

Embrunman : 15 augustus

IRONMAN 70.3 Les Sables d’Olonne : 6 september

Halve triatlon Menen : 13 september - Afscheidsrace in België

IRONMAN NICE: 11 oktober