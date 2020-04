Jaren dakloos en nu één van de rijzende sterren in het American Football: de lijdensweg van Javon Kinlaw AV

24 april 2020

16u25 0 Meer Sport Hij leefde jaren zonder dak boven zijn hoofd, maar nu is Javon Kinlaw definitief vertrokken. De 22-jarige Amerikaan werd gedraft door de San Francisco 49'ers. Of wanneer sport doorheen alle miserie een reddingsboei wordt.

Groot feest ten huize Kinlaw gisteren. De entourage van de 22-jarige Amerikaan (1m96 groot en 147 kilogram zwaar) was door het dolle heen toen Javon als veertiende werd uitgekozen in de NFL Draft. De reactie van z’n vader - de man die in onderstaand filmpje uit blijdschap op de grond valt - spreekt boekdelen. Kinlaw mag vanaf september z’n geluk gaan beproeven bij de San Francisco 49'ers. Een droom die in vervulling gaat voor de jonge defensive tackle, de positie die door grootste en sterkste speler van het verdedigende team wordt ingenomen in het American Football. Kinlaw heeft in zijn nog jonge leven al heel wat watertjes doorzwommen.

Dakloos

Kinlaws’ moeder, Leesa James, verhuisde in 1995 immers op haar eentje van Trinidad & Tobago naar Washington D.C. De eerste jaren verliepen goed, tot Leesa in 2008 plotsklaps haar baan verloor en dakloos werd. Ze kon als alleenstaande moeder zonder job niet genoeg geld in het laatje brengen om de huishuur te betalen en haar kinderen te onderhouden. Vader Kinlaw woonde honderden kilometers verder. Gelukkig vond Leesa steun bij haar meelevende buren, Jason Farley en Jillian Behram. Farley bracht de kinderen regels bij en was een vaderfiguur voor Kinlaw en z’n twee broers. Het was dan ook een grote klap toen de man enige tijd later zou overlijden na een motorongeluk.

Na enkele maanden bij de buren te hebben geleefd, verbleven de Kinlaws opnieuw het merendeel van de tijd op straat. Behram kon het niet langer aanzien en deed een zaak van barmhartigheid. Ze bood de familie onderdak aan in haar kelder. Niet echt comfortabel, maar het was de beste én enige optie die de Kinlaws hadden.

De eerste schooldag liep hij de cafetaria binnen. Daar stond hij dan ineens. Timothy Davis

Onderdak bij z’n vader

Na enkele jaren zonder standvastigheid of echte thuisbasis, besloot James in 2013 om haar zoon dan maar bij z’n vader te laten inwonen. Javon begon toen les te volgen aan Goose Creek High School. Wat z’n medeleerlingen toen al opviel, was hoe groot de jongen wel niet was. De knaap was op zijn vijftiende al bijna 1,90 meter groot.

Dat was ook Timothy Davis niet ontgaan. Hij zat samen met Kinlaw in het American Football-elftal van de school en kan zich de eerste ontmoeting met de reus nog zo voor de geest halen. “De eerste schooldag liep hij de cafetaria binnen. Daar stond hij dan ineens. Ik herinner me dat ik dacht: “Goeie genade, hij is echt groot!”

Davis hing voortdurend samen rond met Kinlaw en zag dat hij maar geen lijn in z’n leven kon krijgen. Hij woonde niet meer bij z’n vader, had opnieuw geen dak boven z’n hoofd en bleef op de dool. Ook Kinlaws schoolresultaten waren niet om over naar huis te schrijven. “Ik zat in grote problemen. Soms ging ik gewoon niet naar school. Ik nam het nooit echt serieus op dat moment”, getuigt de nieuwste aanwinst van de San Francisco 49'ers over die donkere periode.

Opfleuren door sport

Als hij dan toch op school verbleef, was het om aan sport te doen. Hij schitterde in het American Football-team van z’n school en de ommekeer in z’n leven kwam er dan ook toen hij in 2016 verhuisde van Goose Creek College naar het Jones County Junior College in Mississippi. Iedereen zag dat Kinlaw talent had, maar toch speelde zijn verleden als dakloze lange tijd mee.

Tot die overstap kwam. “Javon werd geconfronteerd met een heleboel obstakels. Toch werkte hij dagelijks aan het overwinnen van die hindernissen, en met succes,” zei Chris Candor, die van 2006 tot 2014 de defensieve coördinator van Goose Creek was.

Naarmate de tijd vorderde, ging het dan ook steeds beter met Kinlaw. Hij werd nog meer omringd door trainers en ook met z’n schoolresultaten ging het eindelijk terug de positieve kant op. Dankzij al zijn inspanningen kreeg hij de kans om zich verder te ontwikkelen bij de South Carolina Gamecocks, waar hij tot voor kort het mooie weer maakte.

Kinlaw besloot om nóg meer voor de sport te gaan leven en viel twintig kilogram af. “Je moet ervoor werken en dat doet hij,” zei Leesa James over haar zoon. “Daar ben ik echt trots op. Hij heeft de vele broodjes van vroeger eraf getraind. Ik kijk gewoon naar de manier waarop hij zichzelf gedraagt en dat maakt mij enorm blij.”

Naar huis kunnen bellen

Ook moeder Kinlaw heeft een lange weg afgelegd en dat weet haar zoon maar al te goed. Na de jarenlange beslommeringen en leed die z’n moeder heeft gekend, hoopt Kinlaw om iets te kunnen terugdoen. “Mijn moeder is hier al 25 jaar en heeft nooit haar eigen stek gehad,’ weet hij. “Als ik de kans krijg, wil ik gewoon een plek hebben waar we naar huis kunnen bellen. Het is alles wat ik wil. De rest kan me niet schelen.”

