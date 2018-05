Japanse tienersensatie slaat MMA-wereld met verstomming: "Een van geweldigste acties ooit gezien" Hans Op de Beeck

08 mei 2018

10u54 12 Meer Sport 19 jaar pas, maar al een record van 26-0 in het kickboksen en 4-0 in de octagon: Tenshin Nasukawa is de nieuwe ster aan het MMA-firmament bij de flyweights. De Japanner lijkt het gewoon allemaal te hebben, wat hij zondag nog eens bewees tegen zijn landgenoot Yusaku Nakamura in een kickboksevent in Fukuoka.

Met een trap die niet eens helemaal gekend is in het wereldje, sloeg hij Nakamura met verstomming. Op Engelstalige websites hebben ze het over een 'rolling thunder', maar dan een getweakte versie ervan. Normaal wordt die uitgevoerd met de buitenkant van de voet, Nasukawa liet zijn tegenstander beenhard kennismaken met de binnenkant van zijn been. Voor Ariel Helwani, een bekende Canadese MMA-journalist, een van de meest geweldige acties ooit gezien in een kamp.

Tenshin is an ALIEN pic.twitter.com/jjgsh6Hp4Q Jolassanda(@ Jolassanda) link

This is one of the most amazing sequences I’ve ever seen in a fight. https://t.co/aG4JY5V0hb Ariel Helwani(@ arielhelwani) link

Het pleit voor Nakamura dat hij nog niet uitgeteld was, maar in de tweede ronde zou dat wel het geval zijn wanneer Tenshin uitpakte met een vliegensvlugge linkse.

Tenshin Nasukawa pic.twitter.com/5Ym0UO4X9T Jolassanda(@ Jolassanda) link

Nakamura, na de kamp: "Hij is een ongelofelijk kerel, een fenomenale kickbokser. Ik durf me nauwelijks in te beelden wat voor vechter hij zal zijn in vijf jaar." Op zijn vijfde volgde Tenshin zijn eerste karateles, toen hij dertien was begon hij met kickboksen.

I turned my head for a second and it's over, TENSHIN doesn't fuck around. #RIZIN #RIZIN10 #RIZINFF #RIZIN2018 pic.twitter.com/iDC2CmLgT8 Jonnyboy(@ JBNeverDies) link

Ook kickboksanalist Lucas Bourdon van Au Bord Du Ring is laaiend enthousiast. "Zijn snelheid en kracht zijn buitengewoon. Tenshin beschikt over een schitterende techniek: hij kan geweldig veinzen en zijn slagselectie is prima, vooral wanneer hij bloed ruikt. Voeg daar nog zijn onorthodoxe stijl aan toe en je hebt een straffe aanvallende kickbokser. Hij heeft al enkele kampioenen in Muay Thai geklopt, dat kunnen maar heel weinig buitenlanders zeggen. En dat nog voor zijn twintigste. Hij zit zonder twijfel op koers om een van Japans beste kickboksers ooit te worden."

Tenshin for President #rizin10 Michael Chiesa(@ MikeMav22) link