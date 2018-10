Japanner Uchimura neemt niet deel aan individuele allround op WK turnen TLB

22 oktober 2018

De Japanse zesvoudige wereldkampioen en tweevoudige olympische kampioen allround Kohei Uchimura zal niet deelnemen aan de individuele allround op het WK turnen in het Qatarese Doha. Dat maakte de turner zelf bekend. Hij slaat de oefeningen op de vloer en de sprong over, omdat die zijn rechterenkel extra zullen belasten. Vorige maand had hij zich aan die enkel geblesseerd. Uchimura zal zich focussen op de landenwedstrijd.

"Het is frustrerend, maar ik denk dat het niet juist aanvoelt om zo het toernooi in te gaan", aldus de Japanner. "Ik heb nog twee jaar tot de Olympische Spelen in Tokio, dus ik zou nu beter niet deelnemen.” De 29-jarige Uchimura blesseerde de ligamenten in zijn enkel in september bij een sprong. Hij zal wel deelnemen aan vier van de zes onderdelen in de kwalificatieronde in de landenwedstrijd.