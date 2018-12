Japanner Kobayashi opent Vierschansentournooi met overwinning in Oberstdorf TLB

30 december 2018

19u40

Bron: Belga 0 Meer Sport De Japanse skispringer Ryoyu Kobayashi heeft de eerste wedstrijd van de Vierschansentournooi op zijn palmares geschreven. In het Duitse Oberstdorf sprong de 22-jarige Japanner van op de grote schans 126,5 en 138 meter ver. Met een puntentotaal van 282,3 kon Kobayashi de Duitser Markus Eisenbichler (281,9) nipt voorblijven.

De Oostenrijker Stefan Kraft mocht als derde het podium op met 280,5 punten. De ontgoocheling van de dag kwam van de Pool Kamil Stoch. De eindwinnaar van het prestigieuze toernooi in 2017 en 2018 raakte niet verder dan de achtste plaats. Vorig jaar won de 31-jarige Stoch nog alle vier wedstrijden van het befaamde toernooi, en was zo nog maar de tweede schansspringer ooit die zo'n 'grand slam' kon presteren. De eerste was de Duitser Sven Hannawald in 2002.

Dit seizoen heeft Stoch de handen vol aan de Japanse jonkie Kobayashi. De Japanner won al vier wereldbekerwedstrijden en mag zich na deze overwinning ook favoriet voor de eindoverwinning van de Vierschansentournee noemen. Voor Kobayashi betekent deze favorietenrol geen verplichtingen. "Ik voel geen extra druk, ik blijf van elke wedstrijd genieten", klinkt het bij een trotse Kobayashi.

Dinsdag vindt in Garmisch-Partenkirchen het traditionele nieuwjaarsspringen plaats, het tweede onderdeel van de Vierschansentournee. Daarna volgen in Oostenrijk de wedstrijden in Innsbruck (vrijdag) en Bischofshofen (zondag).