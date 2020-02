Japan opent olympisch kwalificatietornooi met zege tegen Zweden (en dat is goed nieuws voor de Belgian Cats) Redactie

06 februari 2020

20u50 0

Japan is met een zege begonnen aan het olympisch kwalificatietornooi in Oostende. De Japanse dames, als gastland rechtstreeks geplaatst voor de Spelen, haalde het met 75-54 tegen Zweden. De Belgian Cats, op dit moment aan zet tegen Canada, zitten in dezelfde groep als Japan en Zweden. Zaterdag om 18u05 speelt België tegen de Japanse dames en zondag om 15 uur treffen ze Zweden. Om zich te plaatsen voor de Spelen moet België bij de eerste twee eindigen in de groep van vier. Of als derde, als organiserend land Japan zich bij de eerste twee plaatst. Het resultaat van daarnet is dus goed voor België.

Meer over Japan

België

sport

sportdiscipline

Zweden

Spelen

basketbal