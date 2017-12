Jaouad Achab grijpt naast brons op finale World Grand Prix taekwondo Redactie

07u42

Bron: Belga 0 BELGA Meer Sport

Jaouad Achab (-68 kg) heeft in het Ivoriaanse Abidjan net naast een medaille gegrepen op de finale van de World Grand Prix taekwondo. De 25-jarige Antwerpenaar, nummer twee van de wereld in zijn olympische categorie, moest in de kamp om het brons met 21-8 het onderspit delven voor de Taiwanees Huang Yu-Jen (WT-14).



Achab was tot een kamp om brons veroordeeld nadat hij in de halve finales met 16-13 verloor van de Rus Alexey Denisenko (WS-3). In de eerste ronde nam hij met 21-10 de maat van de Spanjaard Javier Perez Polo (WT-16) en in de tweede met 18-9 van de Azerbeidzjaan Aykhan Taghizade (WT-7). In de finale boekte de Zuid-Koreaan Lee Dae-hoon (WT-1) een nipte 14-13 zege tegen Denisenko.

Raheleh Asemani (WT-11) startte in de klasse tot 57 kilogram met een 15-4 zege tegen de Duitse Anna-Lena Frömming (WT-12), maar verloor dan met 13-10 van de Britse Jade Jones (WT-1), die het toernooi op haar naam zou brengen.

Zaterdag ging Mourad Laachraoui (WT-8) er in de klasse tot 58 kilogram in de eerste ronde uit met een 24-14 nederlaag tegen de Thai Tawin Hanprab (WT-9) en eindigde het voor Slaheddine Bensalah (WT-12) in de tweede ronde met 20-11 verlies tegen de Spanjaard Jesus Tortosa Cabrera (WT-4).