Jammerlijke blessure voor Belgische triatlete die twee jaar geleden werd neergestoken: "Opgetild door dronken vriend en slecht neergekomen" DMM

28 april 2018

21u59

Bron: Instagram 1 Meer Sport Problemen voor Sofie Goos. De 37-jarige triatlete start morgen aan een 70.3 Ironman in het Spaanse Marbella, maar verwacht niet daar te zullen finishen. De Antwerpse liep immers verwondingen op na... een confrontatie met een dronken vriend.

Goos maakte het nieuws zelf bekend in een post op Instagram. De triatlete poseert daarbij stevig ingepakt voor de aankomstzone. "Zoals jullie kunnen zien zal het moeilijk zijn om de finish hier in Marbella te halen. Een ontmoeting met een vriend die een glas teveel op had, heeft me een gebroken rib en verstuikte voet opgeleverd. Hij wou me tijdens mijn laatste looptraining voor de grap opheffen en ronddraaien. Helaas vielen we en raakte ik als eerste de grond."

Een flinke teleurstelling voor Goos die twee jaar na een steekpartij in Antwerpen weer aan de weg naar de top werkt. "Ik zal toch proberen om te genieten van deze Ironman. Ik wil zeker fietsen in dit prachtige landschap, maar lopen zal ik zéker niet doen."

Goos stond in Marbella voor een 70.3 Ironman. Daarbij leggen de deelnemers 70,3 mijl af. In totaal is de 'halve' Ironman goed voor 1,9 kilometer zwemmen, 113 kilometer fietsen en 21,1 kilometer lopen.