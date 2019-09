Jacques Borlée trekt met Belgian Tornados naar basiskamp Mount Everest Bart Fieremans

28 september 2019

Na het WK atletiek wacht de Belgian Tornados nog een fameuze uitdaging. Eind oktober plant coach Jacques Borlée met zijn estafetteteam een expeditie naar het basiskamp van de Mount Everest, als olympische teambuilding en voor het goede doel van SOS Kinderdorpen.

Op 24 oktober reizen de Tornados af naar Nepal, waar ze in een tocht van twee weken naar het 5.364 hoog gelegen basiskamp van de Mount Everest trekken. Een zware beproeving, maar de Tornados doen zoiets niet voor het eerst. In 2011 – één jaar voor de Spelen in Londen - stuurde Jacques Borleé zijn zonen en co. al op survivaltocht over de Langjökull-gletsjer in IJsland. En een jaar voor Rio 2016 vond de teambuilding-trektocht plaats in de Grand Canyon in Amerika.

Aan die traditie wil Borlée voor Tokio 2020 niet raken: “We trekken op avontuur in Nepal om elkaar dieper te leren kennen en te leren samenleven. Met die serieuze fysieke inspanning starten we ook onze voorbereiding op de Spelen.”

Het team koppelt hun expeditie voor het eerst ook aan een goed doel om fondsen te werven voor SOS Kinderdorpen. De Belgian Tornados plannen een bezoek aan de projecten van SOS Kinderdorpen in Kathmandu, de hoofdstad van Nepal. Cijfers van Unicef tonen aan dat 21% van de kinderen tot vijf jaar geen adequate zorg krijgt. Ook de aardbeving in 2015 trof Nepal hard: bijna 500.000 families verloren toen hun huis. Nu nog lijden 10% van de kinderen in Nepal aan ondervoeding: “We willen 150.000 euro voor SOS Kinderdorpen in Nepal inzamelen”, klinkt het bij de Belgian Tornados. “Hopelijk helpen heel veel mensen onze inspanning ondersteunen om het basiskamp van de Everest te bereiken.”

Met het ingezamelde geld willen de Belgian Tornados bijdragen aan een jaar opvang voor tien kinderen in één SOS-familie en een duurzame bron van inkomsten voor 65 kwetsbare families verzekeren. Ook zal het geld dienen om 500 kinderen met winterjassen te wapenen tegen de koude winter.

SOS Kinderdorpen is al 45 jaar actief in Nepal en zorgt ervoor dat ruim 6.000 kinderen kunnen opgroeien in een sterke familie. Hilde Boeykens, directrice van SOS Kinderdorpen, zegt dat samen met de Nepalese overheid te bouwen aan oplossingen voor kinderen die hun familie verloren of dreigen te verliezen. “We willen kwetsbare families versterken zodat kinderen niet alleen komen te staan.”

Voor wie een steentje wil bijdragen kan een gift doen via volgende site: https://www.sos-kinderdorpen.be/BelgianTornadosNepal.