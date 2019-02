Jacques Borlée over nieuwe gedragscode: "Het is een trieste bedoening”- Kevin past voor EK DMM

21 februari 2019

18u55

Jacques Borlée heeft gereageerd op de commotie die ontstaan is rond een nieuwe gedragscode van de Belgische atletiekbond (KBAB). Hij is niet te spreken over de aanpak van de atletiekbond.

"Als we de juiste kleren zouden krijgen, zou er geen probleem zijn. Maar de kledij voldoet niet. Dat is één probleem", begint Jacques Borlée zijn verhaal. "Daarnaast is het belachelijk dat we de conventie pas te zien krijgen twee dagen voordat hij ondertekend moet zijn." De Belgische atleten moesten in aanloop naar het EK indoor in Glasgow een gedragscode ondertekenen. Daarin moesten ze zich engageren om alleen officiële teamkledij te dragen en hun portretrechten af te staan aan de KBAB. De conventie moest verplicht ondertekend zijn door elke atleet tegen vandaag/donderdag 10 uur, maar een meerderheid van de atleten weigerde pertinent. Welke sanctie daaraan vasthangt, moet nog blijken. Uitsluiting van het EK is een optie. De bekendmaking van de EK-selectie is alvast met vier dagen uitgesteld.

"Het is een trieste bedoening", gaat de bondscoach van de 4x400 meter verder. "De Belgische atleten en hun trainers leveren fantastisch werk. Ik ben nooit met zo'n grote delegatie naar een EK indoor gegaan, en ook de Belgian Cheetahs zorgen voor een nieuwe wind. Maar de federatie voert een oorlog tegen zijn eigen atleten. Ik heb ondertussen al hogere instanties zoals het BOIC aangeschreven om samen tot een constructieve oplossing te komen. We moeten in sereniteit naar het WK in Doha en de Spelen in Tokio kunnen, en de oorlog moet stoppen."

Volgens Borlée is het absurd dat KBAB met zware boetes dreigt bij een overtreding van de nieuwe gedragscode. "De KBAB betaalt geen premies aan zijn atleten, maar wil nu wel boetes tot 20.000 euro opleggen. Dat slaat nergens op. We wachten trouwens nog altijd op de premies van het WK outdoor in 2015. Dat mag ik toch op zijn minst een opmerkelijke situatie noemen, denk ik?", besluit Borlée.

Kevin Borlée past voor individuele 400m, Jonathan reist dan toch naar Glasgow

Jacques Borlée heeft ook dubbel nieuws aangekondigd met betrekking tot het EK indooratletiek in Glasgow. Kevin Borlée past voor de individuele 400 meter in Schotland en loopt enkel de 4x400 meter, broer Jonathan Borlée zou oorspronkelijk helemaal niet afreizen, maar loopt eveneens de 4x400 meter.

Het Belgisch vijftal voor de 4x400 meter op het EK in Glasgow, van 1 tot 3 maart, bestaat uit volgende namen: Kevin, Jonathan en Dylan Borlée, Julien Watrin en Asamti Badji. “Ik wil niet naar Glasgow gaan als toerist”, zegt Jacques Borlée in zijn hoedanigheid als bondscoach van de Belgian Tornados. Hij bedoelt daarmee dat hij met een ploeg wil afreizen die kan meespelen om de medailles.

“Door de blessure van Robin Vanderbemden zat er niets anders op dan alsnog naar Jonathan Borlée of Jonathan Sacoor te grijpen, al planden zij in principe beiden niet deel te nemen”, aldus vader Borlée. “Sacoor was heel enthousiast, maar ik houd hem liever in Amerika. Dinsdag heeft mijn zoon Jonathan uiteindelijk zijn akkoord gegeven om deel te nemen, al was hij eigenlijk aan een pauze toe. Met deze ploeg is er iets leuk mogelijk, al vind ik ook de Spaanse selectie heel sterk.”

Kevin Borlée had zich op het BK afgelopen zondag ook geplaatst voor de individuele 400 meter in Glasgow, maar bedankt daarvoor. “We zijn nog nauwelijks aan de specifieke trainingen toegekomen. Dan heb je op zo’n EK weinig te zoeken”, zegt zijn vader en coach. “De grote doelen van dit seizoen volgen later nog: het WK Relays in mei in Japan en het WK outdoor in Doha in oktober.”