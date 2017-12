Jaaroverzicht gemotoriseerde sporten: de jacht op Everts, zegekoning Neuville en de eerste F1-belevenis van Vandoorne XC

Ook in de gemotoriseerde wereld viel er in 2017 heel wat te beleven: onder meer het eerste Formule 1-avontuur van Stoffel Vandoorne, het geweldige rallyseizoen van Thierry Neuville en de negende wereldtitel van Antonio Cairoli. Reeds een vage herinnering? Geen nood. Hieronder volgt een jaaroverzicht in woord en beeld.

FORMULE 1

GP Australië

Op de dag van zijn 25ste verjaardag maakte Stoffel Vandoorne zich klaar voor zijn allereerste GP in de Formule 1. Onze landgenoot reed in Australië meteen de race uit en eindigde op plek dertien. De zege was een prooi voor Sebastian Vettel, die een pak sneller was dan favoriet Lewis Hamilton.

Photo News Vandoorne kreeg een taart voor zijn 25ste verjaardag.

GP China

Hamilton nam meteen revanche door Vettel te kloppen in China. Max Verstappen mocht als derde mee op het podium. Voor Vandoorne werd het een wedstrijd in mineur. Na amper zeventien ronden moest hij de wedstrijd staken door een probleem met de benzinetoevoer.

GP Bahrein

Het ging van kwaad naar erger bij McLaren. In Bahrein was het Vandoorne zelfs niet gegund om te starten door zijn probleemwagen. Uiteindelijk werd het wederom een strijd tussen Vettel en Hamilton, die de Duitser in zijn voordeel beslechtte.

GP Rusland

Na Bahrein ook in Rusland maar één McLaren aan de start. Deze keer viel Fernando Alonso al stil in de formatieronde, waardoor de start uitgesteld moest worden. Daar hield het niet bij op. In de eerste bocht raakten Palmer en Grosjean het niet eens over wie er nu eigenlijk eerst door mocht. Gevolg: serieuze brokken en een safety car. Bottas boekte uiteindelijk na een spannende strijd zijn eerste zege. Vandoorne legde bestek op de veertiende plaats.

EPA De botsing tussen Palmer en Grosjean.

GP Spanje

Barcelona 2017 was een boeiend kijkstuk. Met een duel tussen de Ferrari van Vettel en de Mercedes van Hamilton dat tot in het slot bleef zinderen. Met een verschil aan de meet van amper 3,4 seconden, in het voordeel van de Brit. Door zijn zege verkleinde Hamilton zijn achterstand op Vettel tot zes punten. Voor Stoffel Vandoorne was de vijfde grand prix van het seizoen eentje om snel te vergeten. In de 34ste ronde verdween de West-Vlaming uit de race na een contact met Felipe Massa.

GP Monaco

Ferrari bleek oppermachtig in de GP van Monaco. Vettel snelde naar winst, teamgenoot Kimi Räikkönen finishte als tweede. Vandoorne was lange tijd op weg naar zijn eerste punten, maar viel in het slot van de race alsnog uit.

EPA De bolide van Vandoorne werd weggetakeld.

GP Canada

Voor de zesde keer in zijn carrière schreef Hamilton de GP van Canada op zijn naam. De Brit van Mercedes startte vanop de pole en gaf die koppositie nooit uit handen. Vandoorne kon op het Circuit Gilles Villeneuve in Montreal de race uitrijden. Onze landgenoot finishte als 14de.

GP Azerbeidzjan

Daniel Ricciardo pakte na een incidentrijke race op het Baku City Circuit in de Azerische hoofdstad zijn allereerste seizoenszege. Bottas werd tweede, de pas 18-jarige Canadese rookie Lance Stroll derde. Vandoorne reed de wedstrijd uit en kwam als twaalfde over de streep.

De GP in Azerbeidzjan werd stilgelegd omdat er te veel brokstukken op het circuit lagen. De rijders keerden terug naar de pits en toen Hamilton prompt een 'testbrake' deed, kookte het potje van Vettel over. De Duitser ramde Hamilton tot twee keer toe in de flank. Vettel kreeg een straf van tien seconden voorgeschoteld.

GP Oostenrijk

Twijfels waren er genoeg, toen Bottas bij Mercedes werd gepresenteerd als vervanger van de gestopte wereldkampioen Nico Rosberg. Maar met zijn tweede zege in negen races bewees de Fin in Oostenrijk opnieuw het ongelijk van zijn critici. Vettel werd tweede en vergrootte zo zijn voorsprong in de WK-tussenstand. Vandoorne finishte als twaalfde.

GP Groot-Brittannië

Vandoorne eindigde net buiten de punten op de GP van Groot-Brittannië. Onze landgenoot finishte op het circuit van Silverstone als elfde, zijn beste resultaat tot dusver van het seizoen. De overwinning ging naar thuisrijder Hamilton, die voor de vijfde keer triomfeerde voor eigen volk. Hamilton naderde in de WK-stand tot op één punt van leider Vettel. De Ferrari-piloot eindigde, mede door een lekke band in de slotfase, pas als zevende.

GP Hongarije (mét eerste punt voor Vandoorne)

Ferrari was heer en meester op Hongaarse bodem. Vettel was de snelste op de Hungaroring en bleef zijn ploegmakker Räikkönen en Bottas voor. Daarnaast boekte Vandoorne met een tiende plek zijn eerste punt van het seizoen.

Photo News

GP België

Op het circuit van Spa-Francorchamps rekende Hamilton af met rivaal Vettel. Ricciardo vervolledigde de top drie. Vandoorne, die vanaf de laatste positie was vertrokken, werd uiteindelijk veertiende in eigen land.

GP Italië

Op het razendsnelle circuit van Monza was de zege wederom een prooi voor Hamilton. De Brit haalde het voor ploegmaat Bottas en Vettel. Hamilton nam meteen ook de leiding in de WK-tussenstand. Vandoorne was op weg om in de punten te finishen, tot hij met motorproblemen kampte. Onze landgenoot van McLaren-Honda moest dan ook opgeven.

GP Singapore

De rode lichten waren amper gedoofd of het ging meteen grondig mis in Singapore. Op een nat wegdek schoot Räikkönen uitstekend uit de startblokken en reed zij aan zij met Max Verstappen. Bij zijn inhaalmanoeuvre tikte de Fin evenwel lichtjes de bolide van de Nederlander aan, waarna hij van de baan ging en in het tumult ook Alonso meenam in de ravage. Wat later deelde ook Vettel - vertrokken vanop de pole - in de brokken. De Duitser ging met een rotvaart van de baan.

Heel wat opkuiswerk dus van bij de start en dat bleek uiteindelijk zeer goed nieuws voor Vandoorne. Hij finishte namelijk als zevende, het beste resultaat uit zijn F1-carrière. Opnieuw was het Hamilton die mocht zegevieren. Drie op een rij. Onder kunstlicht én op kletsnatte wegen haalde de Brit het voor Ricciardo en Bottas.

GP Maleisië

Een dag na zijn twintigste verjaardag zoefde Verstappen naar winst in Maleisië, de vijftiende manche van het seizoen. Vandoorne evenaarde op het circuit van Sepang met een zevende stek zijn beste resultaat ooit. Hamilton eindigde als tweede, de Australiër Ricciardo werd derde. Vettel, die als laatste vertrok, viel na een inhaalbeweging net naast het podium.

GP Japan

Geen twee op twee voor de talentvolle Verstappen. De Nederlander moest in Japan de autoritaire WK-leider Hamilton voor zich dulden. Ricciardo legde andermaal bestek op de derde plaats. Vandoorne kon zijn degelijke startpositie (negende) niet verzilveren, de West-Vlaming eindigde als veertiende.

GP Mexico

En of hij in vorm was. Op imponerende wijze schreef Verstappen de GP van Mexico op zijn naam. De Nederlander had een superstart en troefde Vettel en Hamilton af. De twee kemphanen raakten elkaar en zakten zo weg. De Duitser kwam nog terug tot op de vierde plek, maar de coureur van Ferrari moest minstens tweede worden om nog een minuscule kans te houden op het wereldkampioenschap.

Hamilton werd uiteindelijk nog negende, niet de manier waarop hij zijn vierde wereldtitel wilde vieren, maar wel voldoende voor de titel. De Mercedes-coureur werd daarmee de meest succesvolle Brit aller tijden en komt op gelijke hoogte met Alain Prost en Vettel. Alleen Juan Manuel Fangio (5) en Michael Schumacher (7) veroverden meer titels. Helemaal in de achterhoede reed Vandoorne een dijk van een koers: van laatste naar stek twaalf.

Photo News

GP Brazilië

Dankzij een uitstekende start wist Vettel de GP van Brazilië naar zijn hand te zetten. De Duitser snelde nog voor de eerste bocht de in pole vertrokken Bottas voorbij en gaf de leiding niet meer af. Vandoorne kende dan weer een rampzalige start in Sao Paulo. Onze landgenoot werd al snel aangetikt door de Haas-Ferrari van de Deen Magnussen, waardoor hij tegen Ricciardo vloog. Resultaat: Vandoorne en Magnussen out.

GP Abu Dhabi

Voor de twaalfde keer mocht Mercedes juichen. In de laatste grand prix van het seizoen toonde Bottas zich de snelste, ploegmakker Hamilton finishte als tweede. Vettel vervolledigde de top drie. Vandoorne sloot het F1-seizoen af op een twaalfde plaats.

Extra: exit Kvyat en Massa

Daniil Kvyat kon wederom geen potten breken en na deel uit te hebben gemaakt van een pijnlijke stoelendans bij Toro Rosso, kreeg de 23-jarige Rus na afloop van de GP in Amerika definitief de bons.

Felipe Massa zette dan weer voor de tweede keer een punt achter zijn F1-carrière. ”Zoals jullie weten besloot ik vorig jaar mijn afscheid in de F1 aan te kondigen. Op vraag van Williams deed ik er nog een seizoen bovenop. Ik hoop dat ik volgend jaar of verder in de toekomst op jullie kan blijven rekenen in andere wedstrijden en categorieën”, klonk het op sociale media.

Photo News Felipe Massa.

WK RALLY

13 manches op het programma in het WK rally. Geen goed begin voor Thierry Neuville op de opener van Monte Carlo. Onze landgenoot stond halfweg de derde dag aan de leiding, maar in de 13de klassementsrit moest hij afrekenen met mechanische pech. Neuville zakte zo weg en werd pas vijftiende, terwijl concurrent en grote favoriet Sébastien Ogier naar de winst knalde.

Ook in Zweden mocht het niet zijn voor Neuville. De Luikenaar was op weg naar winst, tot hij in het slot van de weg ging en zo moest opgeven. Weg zege, weg belangrijke WK-punten. Uiteindelijk trok de Fin Jari-Matti Latvala na een spannende strijd aan het langste eind, Ogier finishte als derde.

Opsteker

Na de dompers in Monte Carlo en Zweden was de Rally van Mexico een opsteker voor Neuville. De Belgische Hyundai-rijder had met een derde plek zijn eerste podiumplaats van het jaar beet. De zege was voor Kris Meeke.

Helemaal top werd het in de Ronde van Corsica. Neuville was na pech van Meeke heer en meester en boekte zijn eerste overwinning van het seizoen. “Dit is een fantastisch gevoel. Ik wil mijn team bedanken dat me na de rally’s van Monte Carlo en Zweden is blijven steunen”, klonk het.

Photo News Neuville schreef de Ronde van Corsica op zijn naam.

KOS / Hyundai

Twee op twee, net geen hattrick

Ook in de Rally van Argentinië was het –na een spannende strijd- bingo voor Neuville. Hij was daarmee de eerste Belg die twee opeenvolgende manches in het WK kon winnen. De Brit Elfyn Evans eindigde als tweede op amper 0.7 seconden. De Est Ott Tänak vervolledigde het podium.

Vervolgens stond de Rally van Portugal op het menu. De Luikenaar ging op zoek naar een hattrick, maar moest uiteindelijk WK-leider Ogier voor zich dulden. De Fransman controleerde op de slotdag en hield op de meet een dikke vijftien seconden over op onze landgenoot.

Neuville nadert op Ogier

Op de derde dag van de Rally van Italië strooiden remproblemen roet in het eten van Neuville. De Belg kwam nadien nooit meer in aanmerking voor de zege, maar werd toch knap derde. Tänak ging met de overwinning lopen - zijn eerste zege in een WK-manche. Ogier moest na een moeilijk weekend tevreden zijn met de vijfde plaats en zag Neuville zo naderen in de WK-stand.

AFP

Na de opgave van Tänak en de tegenvaller van Latvala in Polen werd het WK nu echt een duel Ogier-Neuville. In de achtste manche van het wereldkampioenschap moest de Fransman zijn meerdere erkennen in de Belg. Neuville pakte namelijk in Polen zijn derde zege van het seizoen, Ogier finishte als derde, op liefst 2 minuten en 20 seconden van de Luikenaar.

Op gelijke hoogte

Opschudding op de eerste dag van de Rally van Finland. Ogier moest na een crash de strijd staken, Neuville vond dan weer zijn ritme niet. Onze landgenoot kon op de slotdag geen plek meer goedmaken en werd uiteindelijk zesde. Uiteraard profiteerde de Luikenaar toch een deel van de opgave van de Fransman, aangezien Neuville prompt op gelijke hoogte kwam in de WK-stand.

Weg hoop

Neen, WK-winst zat er niet in voor de Belg. In Duitsland moest Neuville op dag drie de strijd staken na pech en zag Ogier zo weglopen in de WK-tussenstand. Ontgoocheling alom: “Ik weet niet wat er gebeurd is. Op een bepaald moment hebben we iets gevoeld. We moeten ergens iets geraakt hebben. Ik begrijp er niets van.” De zege ging naar de sterke Tänak, Ogier werd derde.

SS9 - @nicolasgilsoul "It's not over yet and we will not give up on the Championship. We will fight for it"#ADACRallye #WRC Thierry Neuville(@ thierryneuville) link

Ook Catalonië werd geen succes voor Neuville. Integendeel. De Luikenaar wilde er de WK-koppositie van Ogier aanvallen, maar moest zelf op de slotdag opgeven door een gebroken wiel. Meeke gaf zijn eerste plek in Catalonië niet meer uit handen en haalde het met 28 tellen op Ogier.

Mooie afsluiter

Ogier kroonde zich in Wales voor de vijfde keer op rij wereldkampioen rally. De Fransman had in zijn Ford genoeg aan een derde plek om de titel veilig te stellen. Evans won dan weer in Groot-Brittannië zijn eerste WK-rally, Neuville eindigde na een inhaalrace op de tweede plek.

De laatste manche van het WK was een prooi voor de Belg. Neuville zoefde in Australië naar zijn vierde zege van het seizoen en kroonde zich daarmee tot zegekoning en vicewereldkampioen. Een mooie afsluiter van het jaar. “Dit is de ideale manier om het seizoen af te ronden. Laat ons nu genieten vooraleer we op volgend jaar focussen.”

Het was even opendeurdag bij @ThierryNeuville, maar hij wint in Australië en is opnieuw vicewereldkampioen! 🏆🇧🇪 pic.twitter.com/uX1a6HHW6S Play Sports(@ playsports) link

WK MOTORCROSS

Meteen domineren in de opener van het WK motorcross: Antonio Cairoli flikte het. De Italiaan was in Qatar heer en meester en won allebei de reeksen. De Sloveense wereldkampioen Tim Gajser en Clément Desalle mochten mee op het podium.

In Argentinië nam Gajser revanche door beide reeksen naar zijn hand te zetten. Cairoli kwam niet in het stuk voor, terwijl Jeremy Van Horebeek naar een mooie tweede plek snelde. Desalle werd zesde. Nadien speelden de Belgen geen grote rol van betekenis. Cairoli, Gajser en een sterke Jeffrey Herlings staken er bovenuit.

Twee keer Desalle

Tot de GP van Frankrijk in Ernée. Desalle wist er namelijk de negende manche van het seizoen op zijn naam te schrijven. Cairoli en de Fransman Paulin vervolledigden de top drie. Ook erna was het wederom prijs voor de Henegouwer. In Rusland haalde onze landgenoot het op het modderige circuit in Orlyonok voor de Nederlander Herlings en Paulin.

BELGA

Wereldkampioen Cairoli, machtig slot Herlings

Vanaf Rusland geen zeges meer voor een Belg. Twee rijders domineerden namelijk de tweede seizoenshelft: Cairoli en Herlings. De Italiaan boekte drie zeges op rij- een regelrechte hattrick. Daarmee legde hij de basis voor een nieuwe wereldtitel. De negende al voor Cairoli, waardoor hij het record van Stefan Everts in het vizier krijgt. Onze landgenoot kroonde zich in zijn carrière tienmaal tot ’s werelds beste. De jacht op Everts is ingezet.

Van de laatste zes WK-manches won Herlings er vijf. Over een straf seizoenseinde gesproken. De Nederlander was zo onder meer de beste in Lommel. Ook in Zwitserland, Zweden, Verenigde Staten, Nederland en Pays de Montbéliard (Frankrijk) knalde Herlings naar winst. Daardoor werd hij alsnog tweede in de WK-stand. Paulin werd uiteindelijk derde, Desalle vierde. Van Horebeek moest vrede nemen met een zevende eindplek.

BELGA De GP in Lommel: Antonio Cairoli (links), Jeffrey Herlings en Glenn Coldenhoff .

MOTOGP

Geen Belg in de MotoGP. Uitkijken was het dus naar een fraaie strijd, en die kwam er ook. Iedereen verwachte een duel tussen Marc Marquez en Maverick Vinales, maar door het tegenvallende seizoen van de Yamaha’s was het Andrea Dovizioso die Marquez het vuur aan de schenen legde. Het tweetal vocht meermaals een robbertje uit op de baan. Vooral in Japan, de vijftiende manche van het seizoen, werd het een mooie strijd tussen Marquez en Dovizioso. Die laatste hield aan de meet uiteindelijk 249 duizendsten van een seconde over op de Spanjaard. "Het bleef spannend tot de laatste bocht", verklaarde Dovizioso na afloop. "Je weet met Marc dat het de laatste bocht nog kan gebeuren. Maar ik ben heel blij dat ik de poorten gesloten heb kunnen houden en mijn zege heb kunnen veiligstellen."

EPA Dovizioso vloerde Marquez in Japan.

Dovizioso won toen wel de spannende GP, maar moest finaal wel de duimen leggen voor de 24-jarige Marquez, die zich voor de vierde keer in zijn carrière tot wereldkampioen in de MotoGP-klasse kroonde. Hij is daarmee de jongste rijder die zich viervoudige wereldkampioen in de MotoGP mag noemen.

Belg volgend jaar in MotoGP

Xavier Siméon treedt vanaf volgend jaar aan in de MotoGP. “Ik ben extreem gelukkig om mijn droom die ik al sinds mijn kindertijd koester, waar te maken”, aldus onze landgenoot. Siméon is de eerste Belg in de koninginnenklasse sinds Didier de Radiguès in 1991 zijn carrière beëindigde. Hij zal achter het stuur van een Ducati in actie komen voor het team Reale Avintia Racing.

Photo News Marc Marquez kroonde zich voor de vierde keer tot wereldkampioen.

BELGA Xavier Siméon.