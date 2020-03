Italiaanse rugby-international werkt zich suf als ambulancier in strijd tegen corona: “Het is normaal om bang te zijn” ABD

24 maart 2020

04u00

Bron: Daily Mail, AFP 0 Meer Sport Maxime Mbanda. De naam zegt u hoogstwaarschijnlijk niets. Maar de 27-jarige Italiaanse rubgyspeler verdient alle lof. Mbanda heeft zijn leven tijdelijk omgegooid. In plaats van thuis te trainen, werkt hij zo’n dertien uur per dag als ambulancier om slachtoffers van het coronavirus te vervoeren.

Sport is nu wel het laatste waar men aan denkt in het door corona geteisterde Italië. De sportwereld, en dus ook het rugby, ligt plat. Hét teken voor Maxime Mbanda, rubgy-international met 20 caps voor de Italiaanse nationale ploeg, om zich als vrijwilliger aan te melden bij de hulpdiensten. “Toen alle sportwedstrijden geannuleerd werden, vroeg ik me af hoe ik kon helpen, ook al heb ik geen medische achtergrond”, legt hij uit. “Ik kwam bij het Gele Kruis terecht, waar ik aan de slag kon als ambulancier.”

Mbanda, die Congolese roots heeft en wiens vader chirurg is, verzorgt het vervoer van coronapatiënten in de zwaar getroffen regio Parma. Hij smijt zich volledig. “Ik werkte de voorbije acht dagen met telkens een shift van twaalf of dertien uur. Lange dagen. Maar als ik zie wat het virus met de mensen doet, dan zeg ik tegen mezelf dat ik niet moe mág zijn. Op deze manier helpen, is maar een klein iets. Maar dit geeft andere hulpverleners wel een tikkeltje meer ademruimte. En dat is cruciaal. Zolang ik kan, blijf ik helpen. Ik ben én blijf hier.”

Oma

Paura. Angst. Daarmee opende Mbanda het onderschrift van zijn emotionele Instagram-post van drie dagen geleden. “De kracht en tederheid waarmee deze oma me de hand schudde, zette me aan het denken”, schreef hij. “We zijn niet langer wit, zwart, geel, christelijk, moslim, orthodox, homo of hetero... We zijn allemaal mensen en het enige waar we aan denken, is het beschermen van onszelf, onze geliefden en onze medemensen. Het is een historische periode waar velen van ons niet aan gewend zijn. Er is altijd sprake geweest van wereldoorlogen, oorlogen in Syrië, Irak en Afrika. Maar deze keer is de vijand onzichtbaar. Ik leer tegenwoordig veel. Het is immers normaal om bang te zijn, maar wat telt is de manier waarop je reageert. Alleen als we allemaal de richtlijnen van de regering volgen, kunnen we deze periode doorkomen!”

Dat hij de voorbije dagen vreselijk lijden heeft gezien, zegt Mbanda. Zo waren sommige slachtoffers zelfs niet meer in staat om te communiceren met woorden. “Als ze niet kunnen praten, communiceren ze met hun ogen. De blik in hun ogen vertelt dingen die je je zelfs niet kan voorstellen.”

De eerste patiënt die ik naar een ander ziekenhuis moest vervoeren zei me dat de man die naast hem lag drie uur eerder overleden was Maxime Mbanda

De situatie liet vanaf dag één een grote indruk na op de rugbyspeler. “De eerste patiënt die ik naar een ander ziekenhuis moest vervoeren, zei me dat de man die naast hem lag drie uur eerder was overleden. ‘En afgelopen nacht zijn er ook twee vrouwen gestorven in deze kamer’, vertelde hij nog. Hij had voordien nog nooit iemand zien sterven.”

Ik heb mensen van alle leeftijden gezien die zuurstof toegediend moesten krijgen Maxime Mbanda

Mbanda roept op om de maatregelen en de raad van experts strikt op te volgen en dus binnen te blijven. “Ik heb mensen van alle leeftijden gezien die zuurstof toegediend moesten krijgen. Dokters en verpleegsters die dagen van 20 of 22 uur werken en hunkeren naar wat rust. Geloof mij, als mensen zouden zien wat ik zie in de ziekenhuizen, dan zou er geen rij meer zijn aan de supermarkten. Ze zouden een paar keer nadenken alvorens hun huis te verlaten.”

