Italiaanse ex-wereldkampioen Magnini hangt zwembroek definitief aan de haak



De Italiaan Filippo Magnini heeft op zijn 35e een punt gezet achter zijn zwemcarrière. De tweevoudig wereldkampioen op de 100 meter vrije slag kondigde zijn afscheid aan na afloop van een competitie in Riccione, aan de Adriatische kust.

"Ik wil mij verontschuldigen tegenover mijn club en de federatie want dit hadden zij niet voorzien", vertelde Magnini. "Je moet bepaalde keuzes maken en ik ben hier al een aantal dagen mee bezig. Dit is niet gemakkelijk. Ik wil onder meer mijn trainingspartners bedanken want dat ik tot mijn 35ste heb verder gedaan, komt mede omdat heel wat zeventien- en achttienjarigen mij op het hart drukten niet te stoppen."

Magnini behaalde in zijn carrière 54 medailles. De hoogtepunten waren zijn wereldtitels op de 100 meter vrije slag in 2005 en 2007. Op de Spelen van Athene in 2004 veroverde de negenvoudig Europees kampioen (langebaan) met Italië brons op de 4x200m aflossing.

In Italië is Magnini ook bekend van zijn jarenlange relatie met Federica Pellegrini, een voormalig olympisch zwemkampioene en een echte ster in de Laars.

