Italiaanse atlete onzeker voor EK na mogelijk racistische aanval: "Ze dachten dat ik een prostituée was"

31 juli 2018

07u58

Bron: Gazzetta/Ansa 1 Meer Sport De Italiaanse atletiekwereld staat in rep en roer. Daisy Osakue (22), een beloftevolle discuswerpster met Nigeriaanse roots, is onzeker voor het EK atletiek in Berlijn (6-12 augustus) na een aanval met mogelijk racistische motieven. "De daders dachten wellicht dat ik een prostituée was", zegt de geschokte atlete.

De feiten deden zich zondagavond voor in Moncalieri, een stadje in de buurt van Turijn. Daisy Osakue, geboren in Turijn uit Nigeriaanse ouders, was er op wandel toen ze plots vanuit een auto bekogeld werd met eieren. Eén daarvan trof de atlete vol in het linkeroog. De gevolgen waren niet min. In het ziekenhuis werd vastgesteld dat het hoornvlies was geraakt. Een blessure die Osakue mogelijk weghoudt van het EK atletiek, dat volgende week van start gaat.

"Ze deden het opzettelijk", zegt Osakue, momenteel veertiende op de Europese ranglijst in het discuswerpen. "Ze wilden mij niet raken als Daisy, neen, ze wilden mij raken als een jonge zwarte vrouw. In de omgeving waar ik rondwandelde, bevinden zich nogal wat donkere prostituees. Wellicht dachten ze dat ik er ook één was. In het verleden ben ik meermaals het slachtoffer geweest van racisme, maar enkel op verbale wijze. Wanneer je van woorden naar daden overgaat, betekent het dat er een grens is doorbroken. Dit is een ernstiger daad dan een racistische belediging. "

De komende dagen wordt de oogblessure van Osakue nauwlettend in de gaten gehouden. Ten laatste donderdag valt de beslissing over haar deelname aan het EK. "Met een paar dagen rust en de nodige oogdruppels hoop ik dat het in orde komt", zegt Osakue. Op 9 augustus zou de atlete in competitie treden in Berlijn voor haar eerste EK-deelname.