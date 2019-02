Italiaan Paris verrast met WK-goud op super-G, olympisch kampioen Mayer in de fout LPB

06 februari 2019

14u08

Bron: anp 0

De Italiaan Dominik Paris heeft op het WK ski in het Zweedse Are verrassend het goud veroverd op de super-G. Paris finishte in een tijd van 1.24.20 en bleef daarmee zowel de Fransman Johan Clarey als de Oostenrijker Vincent Kriechmayr met negen honderdsten voor. Clarey en Kriechmayr kregen allebei de zilveren medaille.

Olympisch kampioen Matthias Mayer dook bij de tweede tijdswaarneming onder de tijd van Paris, maar gleed aan de verkeerde kant langs het volgende poortje. Paris pakte eerder zilver op de afdaling op het WK van 2013 in het Oostenrijkse Schladming.