Italiaan Paris gaat recordboeken in met vierde zege in WB-afdaling Bormio

27 december 2019

13u57

Bron: anp

De Italiaan Dominik Paris heeft voor de vierde keer de afdaling om de Wereldbeker in Bormio gewonnen, een record. Paris liet op de steile flanken van de Stelvio een tijd van 1:49.56 optekenen. Daarmee was hij bijna vier tienden sneller dan de Zwitser Beat Feuz. De Oostenrijker Matthias Mayer eindigde derde.

Paris overtrof met zijn zege de Oostenrijker Michael Walchhofer, die drie keer de beste was in Bormio. De 30-jarige Italiaan boekte zijn zeventiende zege in een Wereldbekerwedstrijd. Hij klom naar de tweede plaats in het klassement van de algemene Wereldbeker, dat nog altijd wordt aangevoerd door de Noor Henrik Kristoffersen.