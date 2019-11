Isaac Kimeli wint voor het eerst aan Zilvermeer: “Op EK cross wil ik Mixed Relays lopen” DMM

10 november 2019

16u56

0

Isaac Kimeli kroonde zich aan het Zilvermeer voor het eerst in zijn carrière tot winnaar van de CrossCup in Mol. Hij won in België de voorbije jaren al alles wat er te winnen valt, maar was nooit eerder de beste in Mol. Hij klopte in de spurt de Duitse titelverdediger Samuel Fitwi, en was daar bijzonder tevreden mee.

“Eén keer, maar geen twee keer”, was de eerste reactie van Kimeli na afloop. Hij doelde op het spurtje met Fitwi, die hem vorig jaar in Mol nog ringeloorde. “Ik ben blij dat ik het hier eindelijk eens kon waarmaken. Ik voelde mij een beetje verplicht aan het Belgische publiek om hier eens te winnen. Makkelijk was het niet, omdat mijn conditie niet honderd procent is na een rustperiode.”

In Mol moet er veel door het zand worden geploeterd, niet de specialiteit van Kimeli. “Het is niet mijn parcours, dat is een van de redenen waarom ik nooit eerder won. Vandaag probeerde ik om mij te sparen in het zand en het verschil te maken in de bosstukken. Dat het nu al zo goed liep, belooft. Binnen twee weken in Roeselare zal ik nog beter zijn.”

Op Schiervelde opteert Kimeli voor de korte cross. “Ik had veel liever de lange cross gedaan en zie mij heel wat geld door de neus geboord worden, maar de bond verplicht mij om de korte cross te lopen. Ik wil op het EK cross in Lissabon de Mixed Relays lopen, en om me daarvoor te selecteren moet ik in Roeselare de korte cross afwerken.”

Robin Hendrix wint korte cross: “Een topdag voor mij”

Robin Hendrix was heer en meester in de korte cross bij de CrossCup in Mol. De verschillen zijn meestal beperkt tot enkele meters op de korte cross, maar de WK-ganger op de 5.000 meter haalde het in Mol met een straatlengte voorsprong op titelverdediger Valère Hustin en Thomas Vanoppen.

“Het draaide supervlot”, reageerde een tevreden Hendrix na afloop. Hij is nochtans nog maar drie weken weer aan het trainen na een verdiende rustpauze die volgde op het WK atletiek in Doha. “Mijn vorm is momenteel veel minder dan in Doha, maar zoals je ziet ook niet herleid tot nul. De conditie is niet opeens weg. Het was genieten vandaag. Alles viel in zijn plooi.”

Bij de start legde Hendrix zichzelf geen enkele druk op, en dat rendeerde. “Dat is iets wat ik afgelopen zomer geleerd heb. Ik moet er gewoon van genieten en de wedstrijden ontspannen aanpakken, en dan volgen de resultaten wel.”

Op de volgende manche van de CrossCup, de EK-selectiewedstrijd in Roeselare, opteert Hendrix voor de korte cross. “Dat moet van de bond, omdat ik op het EK de Mixed Relays wil lopen. Om daarvoor in aanmerking te komen is het verplicht om in Roeselare de korte cross af te werken.”

Pieter-Jan Hannes na veelbelovende 5e plaats: “Ben na drie jaar eindelijk weer mezelf”

Pieter-Jan Hannes finishte als vijfde op de lange cross van de CrossCup in Mol, het beste resultaat in het veld in drie jaar voor de olympiër op de 1.500 meter. De naar Leuven uitgeweken Antwerpenaar heeft een coachwissel doorgevoerd en voelt zich stilaan weer de oude.

“Na drie jaar begin ik eindelijk weer mezelf te worden”, zei een opgeluchte Hannes na afloop van zijn race in Mol. Zijn periode onder coach Theo Joosten, die tot en met vorige week ook Renée Eykens begeleidde, werd geen succes. “Ik heb veel geleerd bij Theo, maar de basisconditie kwam niet aan bod. Daar ga ik nu de hele winter weer aan werken. Het is ook de reden waarom ik het hele winterseizoen voor de lange cross opteer, en niet de korte of een indoorseizoen.”

Hannes coacht nu zichzelf, met de steun van Rik Didden, zijn oude coach. “Ik probeer een symbiose te vinden van alle trainingsmethoden die ik de afgelopen jaren voorgeschoteld kreeg.”

Ondanks de tegenvallende resultaten op ‘zijn’ 1.500 meter de afgelopen jaren, droomt Hannes nog altijd van de Spelen in Tokio. “Voor mezelf heb ik verschillende tussendoelen gesteld die ik moet halen om nog een kans te maken op Tokio, en voorlopig haal ik die. Als ik op deze weg kan verdergaan, blijf ik geloven in een goeie afloop. Ik heb in het verleden wel eens gelachen met Hans Van Alphen, die er stond op de Spelen en in de jaren tussenin niks presteerde, maar nu moet ik hopen dat mij hetzelfde overkomt.”

Hanne Verbruggen na tweede plaats: “Ik treur niet om gemiste zege”

Hanne Verbruggen finishte als tweede na de Nederlandse Jasmijn Bakker bij de vrouwen op de CrossCup in Mol, nadat ze de hele wedstrijd aan de leiding had gelopen. En toch was er nauwelijks ontgoocheling bij haar te bespeuren, de blijdschap over haar uitslag als beste Belgische overheerste.

“Ik heb vandaag niet naar mijn coach geluisterd”, begon de 26-jarige Verbruggen haar wedstrijdrelaas. “Hij had mij gezegd dat ik niet te vroeg de kop mocht nemen, omdat we niet goed wisten hoe het exact met mijn vorm zat. Maar ik voelde me goed en snelde toch meteen naar de leiding. In de laatste ronde verloor ik wat van mijn pluimen en moest ik de Nederlandse laten passeren, maar ik treur er niet om. Misschien had ik nog wat meer moeten bijten, maar ik ben blij met mijn resultaat.”

Verbruggen maakte haar rol als topfavoriete, die ze kreeg toebedeeld na haar zege op de openingsmanche in Berlare, waar. “Er was inderdaad behoorlijk wat druk na mijn race in Berlare. Maar de mensen vergeten dat ik nog maar vijf jaar aan het lopen ben. Ik mag blij zijn met mijn huidige niveau, maar er zit nog rek op.”

Tegen het advies van haar coach in zal Verbruggen alle manches van de CrossCup afwerken. “Hij ziet mij liever wat rust inbouwen, omdat er ook nog een marathon op het menu staat. Maar ik wil niet riskeren dat ik de eindzege misloop omdat ik een manche oversla.”