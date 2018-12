Isaac Kimeli voert Europese ploeg aan in prestigieuze Great XCountry MH

14 december 2018

17u04

De Europese atletiekfederatie heeft Isaac Kimeli vandaag opgenomen in de selectie voor de Great Stirling XCountry op 12 januari, één van de meest prestigieuze veldlopen ter wereld. Europees veldloopkampioen Filip Ingebrigtsen laat verstek gaan voor de wedstrijd, en dus rust veel van de Europese hoop op de schouders van de Belgische zilverenmedaillewinnaar op het EK.

Ook vorig jaar kon Kimeli deelnemen aan de Great XCountry, die toen nog in het Schotse Edinburgh plaatsvond. Hij maakte er deel uit van het Belgisch viertal dat verrassend tweede werd in de Mixed Relays. Vanaf 2019 vindt de veldloop, die elk jaar tal van wereldtoppers aan de start krijgt, plaats in Stirling, eveneens in Schotland. Vorig jaar verbaasde Soufiane Bouchikhi nog door tussen alle toppers naar een vierde plaats te snellen in Edinburgh.

Behalve Kimeli, die zich afgelopen zondag tot vice-Europees kampioen veldlopen kroonde in het Nederlandse Tilburg, zijn er geen Belgen opgenomen in de selectie voor de Great XCountry. Een Europese ploeg neemt het er traditioneel op tegen een Britse en een Amerikaanse ploeg.