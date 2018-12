Isaac Kimeli verovert heel knap zilver op EK veldlopen in Tilburg: “Een zottenkot dankzij alle Belgische fans” Redactie

09 december 2018

14u40

Bron: Belga 8 Meer Sport Een fantastische prestatie. Isaac Kimeli heeft vandaag de zilveren medaille veroverd op het EK veldlopen in Tilburg. De Belg met Keniaanse roots strandde op een zucht van goud, maar mag méér dan tevreden zijn met het tweede schavot. Het goud ging naar de Noor Filip Ingebrigtsen. De Turk Aras Kaya vervolledigde het podium.

Kimeli vertrok als een speer en gaf de eerste bocht verstandig de koppositie aan anderen. Hij bleef wel attent volgen en hield nog wat over voor de slotronde. De kopgroep dunde steeds uit, Kimeli bleef maar volgen zonder energie te verspillen. In de spurt kwam hij tegen Ingebritsen te kort voor goud, maar met zilver scoorde hij al substantieel boven de verwachtingen.

België finishte als vijfde in het landenklassement na een 15e plaats van Robin Hendrix, een 21e van Dame Tasama en een 22e van Michael Somers.

Isaac Kimeli: “Was een zottenkot met al die Belgische fans”

“Een zottenkot gewoon, dit parcours met al die Belgische fans”, reageerde een uitgelaten Kimeli na zijn zilveren plak. Honderden Belgische fans hadden de afreis naar Tilburg gemaakt, en bij momenten leek het wel een kampioenschap in eigen land. “Dan moet je als atleet wel iets terug doen voor de fans. Ik denk dat ik ze op deze manier wel bedankt heb. Elke supporter leek mijn naam te roepen. Het jaagde mij op en maakte mij gek, maar op een positieve manier.”

Voor Kimeli gold het exploot in safaripark de Beekse Bergen ook als een dubbele revanche. Vorig jaar werd hij door de Belgische selectiecommissie verrasend thuisgelaten voor het EK veldlopen, afgelopen zomer op het EK in Berlijn finishte hij als vijfde op de 5.000 meter maar werd Kimeli gediskwalificeerd omdat hij over een kegeltje stapte. “Ik kan dat wel toegeven, ja, dat ik hier met wat revanchegevoelens rondliep. Niet dat het de enige drijfveer was, maar het gaf mij wel een extra duwtje in de rug. Dit maakt veel goed, al is er de komende jaren nog wel meer mogelijk omdat ik nog maar 24 ben.”

Tot op honderd meter van het einde kwam Kimeli nooit aan de kop. Zijn tactiek was om zo veel mogelijk energie te sparen. “Helemaal in het begin nam ik wel even de leiding en bleef ik nog een tijdje voorin hangen. Dat was tegen het advies van mijn coach Tim Moriau in, maar ik voelde mij zó sterk. Al bij al had hij wel gelijk met zijn plan: rustig volgen en op het einde op mijn spurtsnelheid rekenen.”

België ontgoochelt zwaar met zevende plaats in Mixed Relays, goud is voor Spanje

Het Belgisch viertal op de Mixed Relays bij het EK veldlopen in Tilburg heeft vandaag zwaar ontgoocheld met een zevende plaats. Het goud was voor Spanje.

Het liep allemaal mis bij startloper Ismael Debjani. Hij moet in principe over de capaciteiten beschikken om met de beste atleten van Europa mee te gaan, maar bengelde helemaal achterin. Mogelijk ging hij tegen de grond buiten beeld of liep hij een blessure op. Elise Vanderelst kon vervolgens als tweede loopster wat plaatsjes goedmaken, maar de koplopers waren dan al lang gaan vliegen.

Pieter-Jan Hannes liep als derde loper een sterke wedstrijd en kon nog verder opschuiven, maar het kalf was dan al lang verdronken voor de Belgische ploeg. Slotloopster Sofie Van Accom kon standhouden op de zevende plaats. Het goud was in Tilburg voor Spanje, zilver ging naar Frankrijk, brons naar Wit-Rusland.

Ismael Debjani na zevende plaats in aflossing: “Mislukking is mijn verantwoordelijkheid”

Het Belgisch viertal op de Mixed Relays ontgoochelde op het EK veldopen in Tilburg met een zevende plaats. Toen startloper Ismael Debjani als voorlaatste wisselde, was het voor onze landgenoten al min over meer over en out voor de medailles.

“Dit was mijn slechtste wedstrijd van 2018", klonk Debjani ontgoocheld. “Al na 400 meter voelden mijn benen heel slecht. Ik kan het eerlijk gezegd niet verklaren. In de opwarming voelde ik me nog heel sterk. Misschien speelde de koude een rol, of het feit dat we twintig minuten moesten wachten in de callroom zonder te kunnen bewegen, maar dat zijn dingen die voor iedereen gelden.”

Debjani is als nationaal recordhouder op de 1.500 meter eerder specialist van de piste dan van de cross, maar wil dat niet als excuus inroepen. “In de CrossCup heb ik al genoeg bewezen dat ik een veldloop aankan. Vandaag was ik gewoon niet goed genoeg. Deze mislukking is mijn verantwoordelijkheid. Ik heb de ploeg in de steek gelaten en ben ontgoocheld voor hen.”

Nu het EK veldlopen achter de rug is, kan Debjani zich gaan concentreren op wat hij echt graag doet, het pistewerk. “Klopt, maar nogmaals: ik kwam hier niet om zomaar het pisteseizoen voor te bereiden, maar ook om te presteren. Dat is niet gelukt. Volgende week vertrek ik op trainingsstage, daarna volgt het indoorseizoen en in het najaar is het grote doel het WK outdoor in Doha.”

Turkse Can verlengt titel bij de vrouwen op EK veldlopen, Lauwaert 22e

De Turkse Yasemin Can heeft vandaag in Tilburg haar Europese veldlooptitel bij de vrouwen met succes verdedigd. Nina Lauwaert was de beste Belgische op een 22e plaats. Ze had op voorhand gesteld dat top twintig haar doelstelling was.

De 30-jarige Lauwaert verkeert al weken in de vorm van haar leven, en nam dan ook het berekende risico om zich in de aanvangsfase bij de eerste vijftien atletes te nestelen. Imana Truyers en Hanna Vandenbussche trokken lessen uit hun ontgoochelende 44e en 61e plaats van vorig jaar, en gingen behouden van start. Rond halfweg koers had Lauwaert een moeilijk momentje, en viel ze terug naar plaats 23. Truyers passeerde met nog twee ronden te gaan als 35e, Vandenbussche als 42e.

In de finale kon Lauwaert zich herpakken, waardoor ze stand kon houden en uiteindelijk zelfs nog een plaatsje opschoof. Ook Belgisch kampioene Truyers hield min of meer stand en liep als 36e binnen, Vandenbussche kreeg nog een klop en moest vrede nemen met plaats 54.

Voor het goud ontspon zich een spannend duel tussen de Turkse titelverdedigster Yasemin Can en de Zwitserse Fabienne Schlumpf. In de slotfase kwam ook de Noorse Karoline Grövdal nog opzetten, maar voor haar bleef het toch bij brons. Can haalde het in de sprint nipt van Schlumpf, de Nederlandse Susan Krumins finishte op de ondankbare vierde plaats.

In het landenklassement was er niets te beginnen tegen de Nederlanders, die met drie in de eerste tien eindigden. Nederland pakte zo een eerste gouden plak op hun eigen kampioenschap. Groot-Brittannië was tweede, Duitsland derde.

Van de Velde vijftiende bij junioren op EK veldlopen in Tilburg

De Noorse sensatie Jakob Ingebrigtsen heeft zich in Tilburg voor het derde jaar op rij tot Europees kampioen veldlopen bij de junioren jongens (U20) gekroond. Tim Van de Velde was de beste van drie Belgen op plaats vijftien. In het landenklassement eindigden de Belgen als tiende.

Van de Velde kon zich onmiddellijk een plaats in de kopgroep aanmeten. Ook Thomas Vanoppen startte snel, maar moest bij zijn eerste internationaal kampioenschap zwaar leergeld betalen. Hij viel terug en kwam uiteindelijk als 84e over de finish. Onze derde landgenoot, Lucas Da Silva, koos voor een eerder behouden start maar kon zijn tempo wel de hele wedstrijd aanhouden en liep mooi als 27e binnen.

Helemaal voorin in de wedstrijd liep Van de Velde een bijzonder attente wedstrijd, en volgde de kopgroep zonder zelf aan de kop te gaan sleuren. In de voorlaatste ronde bleek echter dat de blessures die hem de laatste maanden parten speelden, toch meer aan zijn conditie hadden gevreten dan gehoopt. Hij moest de kopgroep laten gaan, liep eerste een hele tijd in negende positie, maar viel in de slotronde nog terug naar vijftien. Voor goud was er absoluut niks de Noor Ingebrigtsen te beginnen. Het landenklassement ging naar de Noren, gevolgd door de Britten en de Duitsers. België was in dat landenklassement tiende.

Dorian Boulvin veertiende bij beloften mannen, Fransman Gressier verlengt titel

De Fransman Jimmy Gressier is voor het tweede jaar op rij Europees kampioen veldlopen bij de beloften (U23) geworden. Dorian Boulvin was verrassend de beste Belg op plaats veertien.

Simon Debognies was naar Tilburg afgereisd voor minstens top vijf, en misschien wel een medaille. Hij startte dan ook mee helemaal voorin en volgde de favorieten in de eerste wedstrijdhelft, maar moest zijn snelle start bekopen. Debognies gold als de grootste medaillehoop van de hele Belgische selectie, maar kon de verwachtingen niet waarmaken en finishte als 23e.

Dorian Boulvin liep een verstandige en sterke wedstrijd en bleef maar opschuiven. Het leverde hem uiteindelijk de veertiende plaats op. Ook Dieter Kersten liep een inhaalrace, en die bracht hem aan de meet op plaats 21. Als Debognies enigszins stand had weten te houden, stonden de Belgen op het podium van het ploegenklassement, maar nu werd het een vijfde plaats. Clement Deflandre finishte als 25e, Jennen Mortier als 41e.

Voorin stond er geen maat op de Franse titelverdediger Gressier. De Duitser Samuel Fitwi, die eerder de cross in Mol won bij ons, liep naar zilver. Brons ging naar Fransman Hugo Hay. Ook in het landenklassement waren de Fransen het sterkst, voor de Britten en de Spanjaarden.