Isaac Kimeli verdedigt vandaag zilver op EK veldlopen: "Mik vooral op teammedaille en individuele top 10" XC

08 december 2019

10u25

Bron: Belga 0 EK veldlopen Isaac Kimeli verdedigt vandaag (vanaf 13u35) op het EK veldlopen in Lissabon zijn zilveren medaille van vorig jaar in Tilburg. Door het late WK in Doha en de rustperiode die daarop volgde, is hij nog niet zo lang aan het trainen. De individuele ambities zijn beperkt, met de Belgische ploeg mikt hij wel hoog.

"Mijn wintertrainingen zijn nog altijd maar een dikke maand bezig", vertelt Kimeli telefonisch vanop de luchthaven van Istanboel. Hij reisde pas gisteren van de olympische stage in het Turkse Belek af naar Portugal, de rest van de Belgische veldloopploeg kwam vrijdag al aan in Lissabon. "Voor een parcoursverkenning zal vermoedelijk geen tijd zijn. Hopelijk stuurt er iemand mij wat beelden op, dat ik toch een idee heb waaraan mij te verwachten." Als Kimeli die beelden bekijkt, zal hij vaststellen dat het parcours in Parque da Bela Vista in Lissabon loodzwaar is. De lange, steile hellingen volgen elkaar in sneltempo op.

Aan een individuele medaille denkt de Hallenaar dit jaar niet. "Top tien zou al mooi zijn. Ik ga vooral naar Lissabon om de ploeg te steunen. Volgens mij maken we bij de mannen een grote kans op een medaille in het landenklassement." Het Belgische viertal wordt behalve door Kimeli gevormd door Michael Somers en de broers Soufiane en Lahsene Bouchikhi.

Kimeli verwacht een ander wedstrijdverloop dan vorig jaar in Tilburg, toen de trage start in de kaart speelde van de uiteindelijke nummers één en twee, Filip Ingebrigtsen en Kimeli zelf, beiden pijlsnel op het einde. "Dat gaan ze mijn geen tweede keer cadeau doen", zegt onze landgenoot. "Ik verwacht dat het nu keihard gaat van in de eerste meters.”