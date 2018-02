Isaac Kimeli kroont zich verrassend tot Belgisch kampioen veldlopen YP

25 februari 2018

15u46

Bron: Belga

Isaac Kimeli heeft vandaag in het Park van Laken verrassend zijn Belgische titel in het veldlopen verlengd. Kimeli liep in de slotfase weg van topfavoriet Soufiane Bouchikhi. Het BK deed ook dienst als zesde en laatste manche in de CrossCup. De eindzege daarin was wel voor Bouchikhi.



Het BK werd zondag veel spannender dan verwacht. Bouchikhi, die de eerste vijf races van de CrossCup won, kreeg Kimeli, die een wisselvallig seizoen achter de rug heeft, maar niet gelost en het duo ging gezamenlijk de slotronde in. In het slot van die laatste ronde was het Kimeli die wegliep bij Bouchikhi. De Antwerpenaar won de eerste vijf manches van de CrossCup, maar moest in de zesde en laatste manche de duimen leggen voor Kimeli. Simon Debognies werd derde en kroonde zich zo tot kampioen bij de U23.

Soufiane Bouchikhi: "Ik was niet honderd procent"

Soufiane Bouchikhi slaagde er niet in zijn ongeslagen status te behouden. "Ik had geen goede dag vandaag", stak de eindwinnaar van de CrossCup van wal. "Ik voelde meteen dat ik geen goede benen had. Dat kwam door de koude en het parcours, maar ook omdat de conditie niet honderd procent is. Ik heb gespeeld en verloren. Ik probeerde van in de start weg te geraken, maar dat lukte niet. In de eindsprint kon ik niet tegen Kimeli op. Het is jammer dat ik in de laatste race van de CrossCup mijn ongeslagen status verlies. Het wordt dus opnieuw een jaar wachten."

Bouchikhi neemt volgend weekend in New York deel aan de halve marathon, alvorens zich te gaan voorbereiden op het EK van komende zomer in Berlijn, waar hij de 5.000 en 10.000 meter zal betwisten.