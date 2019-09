Iraniër verloor op WK judo opzettelijk van Casse of zijn familie zou vermoord worden ODBS

02 september 2019

07u24

Bron: Belga 0 Judo De Iraanse judoka Saeid Mollaei heeft afgelopen woensdag op het WK in Tokio met opzet verloren van Matthias Casse in de halve finales van de klasse tot 81 kilogram. De titelverdediger, tot dan nummer een van de wereld, werd daarvoor onder druk gezet door de autoriteiten van zijn land. Dat verklaarde hij aan Iran International, een in Londen gebaseerd oppositiekanaal.

“Ik heb honderd procent expres verloren”, vertelde de 27-jarige judoka, die momenteel met zijn familie in Berlijn verblijft. “Het werd me opgedragen door de voorzitter van het olympisch comité (Salehi Amiri) en door de minister van Sport (Mohammad Reza Davarzani). Ik moest het zo doen dat het de internationale federatie niet op zou vallen.” Pas in de extra tijd boog Mollaei na een armklem het hoofd voor Casse. Die verloor vervolgens in de kamp om het goud van de Israëliër Sagi Muki.

Iran doet er alles aan om zijn atleten niet tegen atleten uit het door hen niet erkende Israël laten uit te komen. Na zijn nederlaag tegen Casse verloor Mollaei ook nog zijn kamp om brons, zodat hij niet met de Israëliër het podium op hoefde. Als Mollaei niet gehoorzaamde, zou zijn familie in Teheran vermoord worden.

Mollaei wil nu niet langer voor zijn land uitkomen en heeft gevraagd om onder de olympische vlag te mogen kampen. “Ik hou van mijn land, maar voor medailles vechten is voor mij het allerbelangrijkste. Ik wil echt kunnen vechten, geen showtje opvoeren.”