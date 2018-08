Iraans olympisch kampioen verbetert oudste wereldrecord in gewichtheffen XC

25 augustus 2018

Op de Aziatische Spelen in Indonesië heeft de Iraniër Sohrab Moradi, olympisch kampioen in 2016, het oudste wereldrecord gewichtheffen verbroken. In de categorie -94 kg brak hij bij het trekken het wereldrecord dat sinds 1999 op naam van de Griek Akakios Kakiasvilis stond.

Moradi trok in het Indonesische Jakarta 189 kilogram boven het hoofd, één kilogram meer dan Kakiasvilie negentien jaar geleden. "Ik wilde dat wereldrecord echt breken. Dat was het enige dat ik nog miste, en bovendien was het mijn laatste kans", aldus Moradi, die vóór zijn olympische titel twee jaar geschorst was vanwege een positieve dopingtest.

De Iraniër heeft in de categorie -94 kg nu in alle drie de disciplines het wereldrecord op zijn naam staan. Eerder was hij ook al de beste in het stoten (233 kg in 2017) en in het totaal (417 kg in 2017). "Wat een heerlijk gevoel dat mijn naam nu in de erelijst van de drie disciplines van de -94 kg zal worden opgenomen. Mijn volgende doelen zijn nu het WK in november en de Olympische Spelen van 2020", aldus de Iraniër.