IOC-voorzitter Bach voelt zich "extreem teleurgesteld en verrast" na beslissing TAS Redactie

04 februari 2018

12u31

Bron: Belga Thomas Bach, de voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité (IOC), heeft de beslissing van het Internationaal Sporttribunaal (TAS) om de schorsing van 28 Russische sporters te annuleren vandaag "extreem teleurstellend en verrassend" genoemd.

"Wij hadden deze uitspraak helemaal niet verwacht", verklaarde Bach tijdens een persmoment in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang, waar vrijdag de Winterspelen van start gaan. "Deze beslissing toont aan dat de structuur van het TAS moet veranderen. Er dient dringend meer lijn te komen in de beslissingen die het tribunaal neemt."

Het TAS deed afgelopen donderdag uitspraak in de zaak van 39 Russische sporters die in beroep waren gegaan tegen hun levenslange schorsing door het IOC vanwege hun betrokkenheid bij het dopingschandaal bij de vorige Winterspelen in Sochi. Het TAS vond dat er bij 28 sporters onvoldoende bewijs was en hief hun schorsingen op. Het IOC verklaarde hierop dat het einde van hun schorsing niet betekende dat de Russen automatisch een uitnodiging zouden ontvangen voor de Spelen. Een onafhankelijk panel, onder leiding van Valérie Fourneyron, de voormalige Franse minister van Sport, zal de knoop moeten doorhakken.