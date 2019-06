IOC maakt maandag gaststad Winterspelen 2026 bekend, Zweedse en Italiaanse steden in de running AB

22 juni 2019

10u15

Bron: Belga 0 Winterspelen Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) maakt maandag tijdens zijn 134e bijeenkomst in het Zwitserse Lausanne omstreeks 18u de gaststad voor de Olympische Winterspelen van 2026 bekend.

Met het Zweedse Stockholm/Are en het Italiaanse Milaan/Cortina d’Ampezzo zijn er twee kandidaten in de running. Eerder vielen het Canadese Calgary, het Oostenrijkse Graz, het Japanse Sapporo, het Zwitserse Sion en het Turkse Erzurum af.

Zweden organiseerde nooit eerder de Winterspelen. Italië heeft de Winterspelen al twee keer ontvangen. De olympische wintersporters zakten in 1956 al eens af naar Cortina d’Ampezzo. In 2006 was Turijn aan de beurt.

“Het zijn twee uitstekende bids”, verklaarde IOC-voorzitter Thomas Bach eerder. “Allebei hebben ze een heel goed masterplan, dat helemaal aan onze eisen en verwachtingen voldoet. Zo zullen ze allebei vooral al bestaande faciliteiten gebruiken.” Daardoor beweren beide kandidaten de organisatie te kunnen dragen met ongeveer 1,3 miljard euro, een budget dat 20 procent lager ligt in vergelijking met het gemiddelde budget van de kandidaat-gaststeden voor de Winterspelen van 2018 en 2022.

De Winterspelen zouden eigenlijk in september 2019 in Milaan worden toegewezen, maar het olympisch charter zegt dat zo’n sessie niet kan doorgaan in een stad die kandidaat is. De eerstvolgende Winterspelen worden in 2022 in Peking gehouden.

Meer over Winterspelen

sport

sportevenement

Milaan