IOC-lid Patrick Baumann plots overleden in Buenos Aires Redactie

14 oktober 2018

16u01 0 Meer Sport De Zwitser Patrick Baumann (51) is vandaag onverwacht overleden tijdens de Olympische Jeugdspelen in het Argentijnse Buenos Aires. Baumann was lid van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) en secretaris-generaal van de internationale basketbalbond (FIBA). Het IOC maakte zijn overlijden bekend.

Baumann was een belangrijk lid van het IOC: voorzitter van de evaluatiecommissie voor de Spelen in 2024 en ondervoorzitter van de commissie die de voorbereidingen voor die Spelen in Parijs in 2024 moet observeren. De Zwitser gold zelfs als een van de mogelijke opvolgers van huidig IOC-voorzitter Thomas Bach. Baumann was daarnaast al sinds 2002 secretaris-generaal van basketfederatie FIBA. Die instantie meldde dat het overlijden te wijten was aan een hartstilstand.

"Het is een grote schok die ons hard treft", zei Thomas Bach vanuit Buenos Aires. "We verliezen een jonge, sympathieke leider, die de toekomst van de sport verdedigde. Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw, kinderen en familie."

