Intriest: zelfs louter beeld van vrouwelijke worstelster in reclamespot doet de alarmbellen nog steeds afgaan in Saoedi-Arabië

02 mei 2018

15u36 0 Meer Sport Het WWE-event (World Wrestling Entertainment) dat afgelopen vrijdag in Saoedi-Arabië plaatsvond, laat een vieze nasmaak na bij de fans. Vooral nadat de regering van de golfstaat zich verontschuldigde voor het tonen van vrouwelijke WWE-sterren in een videoclip ter promotie voor de 'Greatest Royal Rumble'.

Het was nochtans een groots opgezette schow in het uitverkochte Prince Abdullah Stadium in Jeddah. Om het hele circus jaarlijks naar Saudi-Arabië te brengen voor de komende tien jaar, krijgt het WWE bijna 60 miljoen euro betaald. Dat brengt wel enkele voorwaarden met zich mee: naar de strikte wetten van het islamland, kon grote baas Vince McMahon geen vrouwenkampen op het programma zetten. Dat zorgde al voor veel weerzin bij worstelaars en fans, die de show massaal boycotten. Gelukkig was er wel Braun Strowman die het hoofdevent won en Titus O'Neil die op hilarische wijze ten val kwam tijdens... zijn intrede.

Maar het kan nog een pak erger: de Saoedische bobo's vonden het ook nodig zich te excuseren voor een videoclip (zie helemaal onderaan) die op grote schermen getoond werd tijdens het event. In de videclip maken vrouwelijke WWE-sterren als Carmella en Sasha Banks reclame voor hun sport. (lees hieronder verder)

Op Twitter luidde het officiële statement van de Saoedische regering als volgt: "De Saoedische Sportautoriteit wenst zich te verontschuldigen bij kijkers en aanwezigen van het WWE-event dat plaatsvond in Jeddah, voor de onbeschofte scènes waarin vrouwen werden afgebeeld in een reclame. Wij willen benadrukken dat we hier volledig tegen zijn en dat dit volledig indruist tegen onze gemeenschapswaarden. De Sportautoriteit had ook aan het WWE laten weten dat vrouwelijke kampen moesten geband worden. Maar ook promotie voor de sport waarbij vrouwen op ongemanierde wijze worden getoond, keuren we ten stelligste af. Dit engagement zullen blijven aangaan, in al onze toekomstige evenementen en programma's."

Het was wel de eerste keer dat er tijdens een WWE-event in Saoedi-Arabië vrouwen werden toegelaten in het publiek en ook de eerste keer dat het op televisie kwam. Maatregelen die worden toegeschreven aan de 32-jarige kroonprins Mohammed bin Salman, om de ultraconservatieve Golfstaat toch wat te moderniseren. Maar het feit dat vrouwelijke worstelaars hun ding niet mochten doen, zagen de fans als discriminatie, terwijl ze het WWE verwijten hypocriet te zijn. Het WWE stelde dan weer dat het er zich toe verbindt alle individuen, met welke achtergrond dan ook, te omarmen terwijl ze ook telkens de lokale gebruiken willen respecteren waar hun event plaatsheeft.