Internationale Hockeyfederatie stelt wedstrijden tussen China en Red Panthers uit door coronavirus XC

28 januari 2020

14u15

Bron: Belga 0 Hockey De Internationale Hockeyfederatie (FIH) heeft de wedstrijden tussen China en de Red Panthers in de Hockey Pro League, voorzien op 8 en 9 februari in Changzhou, uitgesteld omwille van het coronavirus. De FIH consulteerde de Chinese en Belgische hockeybond en besliste in samenspraak dat uitstel de enige juiste oplossing was. Een latere datum voor de duels werd nog niet vastgelegd.

De Belgische hockeybond laat in een persbericht weten tevreden zijn met het uitstel. "We wilden geen risico nemen op besmetting voor onze speelsters en/of staf", klinkt het. "En verder wilden we ook voorkomen dat ons team vast komt te zitten in China bij een sluiting van de grenzen."

De Red Panthers begonnen vorig weekend in Australië sterk aan de nieuwe Pro League. In twee wedstrijden tegen het gastland werd telkens gelijkgespeeld (3-3 en 1-1). De eerste maal wonnen de Australische vrouwen na shoot-outs, bij de tweede partij was het bonuspunt voor de Panthers.