Internationale atletiekfederatie lanceert langverwachte wereldranking, Thiam pronkt op één

De Internationale Atletiekfederatie (IAAF) heeft vandaag de langverwachte wereldrankings gepubliceerd. Die zullen in de toekomst gelden als kwalificatiesysteem voor internationale kampioenschappen. In de zevenkamp is Nafi Thiam meteen nummer één van de wereld.

Oorspronkelijk kondigde de IAAF aan dat de wereldranking al gebruikt zou worden als kwalificatiesysteem voor het WK atletiek outdoor in Doha in oktober, maar na luid protest van de atleten werd dat plan afgevoerd. Er bestond nog te veel onduidelijkheid over de werking van de rankings. Of ze gebruikt zullen worden in aanloop naar de Olympische Spelen in Tokio in 2020, is nog niet beslist. Om atleten alvast te laten kennismaken met het nieuwe systeem, zijn de wereldranglijsten van alle atletiekdisciplines dinsdag een eerste keer gepubliceerd. Er vallen zowel punten te verdienen met sterke prestaties, zoals een scherpe chrono, als met hoge noteringen, zoals een Belgische of Europese titel.

Nafi Thiam is de enige landgenoot die helemaal bovenaan de wereldranking in haar discipline prijkt. Eline Berings is 15e op de 100 meter horden, Kevin Borlée bezet dezelfde plaats op de 400 meter. Broer Jonathan Borlée is 23e, Jonathan Sacoor 49e, Dylan Borlée 66e. Bashir Abdi is 7e op de 10.000 meter. Europees marathonkampioen Koen Naert is pas 116e op zijn afstand, maar voor hem staan er 54 Kenianen, terwijl er slechts drie atleten per land aan toernooien mogen deelnemen.

Behalve als kwalificatiesysteem ziet de IAAF de rankings ook als een manier waarop de atleten, media en fans beter kunnen volgen wie de beste atleten per discipline zijn. "Het is een handige tool om de hiërarchie binnen de atletiek te bevatten", zegt voorzitter Sebastian Coe.