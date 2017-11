Intense 'stare down' tussen Belgische kickbokser en wereldkampioen eindigt bijna in knokpartij na "smerige" geste landgenoot Thomas Lissens

Bron: Omroep Brabant 0 rv . Meer Sport Op zaterdag 9 december neemt de Belgische kickbokser Jamal Ben Saddik het in de Rotterdamse Ahoy op tegen de Nederlandse wereldkampioen Rico Verhoeven. Vandaag hielden de twee kemphanen al een persconferentie en 'stare down' in aanloop naar de kamp en het spel zat meteen al op de wagen. De 27-jarige Marokkaanse Belg zou volgens Verhoeven in zijn gezicht gespuwd hebben.

"Er is niks zo smerig en respectloos als spuwen naar iemand", zei Verhoeven voor de microfoon van 'Omroep Brabant' over de actie van Ben Saddik. "Dat maakt me wel nijdig. Ik word hier niet vrolijk van. We zijn, als alles goed gaat, een sport aan het beoefenen. Uiteraard is er een hele build-up, maar hou het wel binnen de lijnen. Dat heeft hij niet gedaan. Hij is buiten de lijnen gegaan en op 9 december kan hij daar de rekening voor betalen."

Een heerlijke staredown in @rotterdamahoy . @RicoVerhoeven en Jamal Ben Saddik gaan er op 9/12 een feestje van maken. #redemption #glory pic.twitter.com/6yGn87HN3o — Rijnmond Sport (@RijnmondSport) 14 november 2017

Rico Verhoeven noemt spugen van aanstaand kickbokstegenstander Jamal Ben Saddik tijdens persco in Ahoy “respectloos”. Het “spugen” is nét te zien aan eind van dit fragment pic.twitter.com/Y3z8glXFee — Victor Schildkamp (@VSchildkamp) 14 november 2017

"Ik hoef maar één klap te geven en het is over"

Ben Saddik was in 2011 nog te sterk voor Verhoeven en de krachtpatser uit Antwerpen deinsde alvast niet terug voor de stevige woorden van Verhoeven. "Laat het hem maar zien. Ik heb in 2011 al gewonnen en ik zal het nogmaals doen. Al vecht hij dertig minuten tegen mij. Ik hoef maar één klap te geven en het is over. Ik ben een geboren vechter. Hij gaat het heel zwaar krijgen, ik heb een heel sterk team rond om mij. We gaan pieken op het juiste moment, dat zal iedereen wel zien."

Aanvankelijk zouden de twee kickboksers in mei in Den Bosch al tegenover elkaar staan, maar die ontmoeting viel in het water door een motorongeluk van Ben Saddik. Zaterdag 9 december komt het alsnog tot een onderlinge confrontatie.

Tijdens de staredown spuugde Jamal Ben Saddik naar Rico Verhoeven. Zijn reactie daarop... pic.twitter.com/OgU0kSC7e2 — ronaldomroepbrabant (@ronaldbrabant) 14 november 2017

Lekkere staredown hoor! Rico vs. Jamal. pic.twitter.com/bSevI5lcVI — ronaldomroepbrabant (@ronaldbrabant) 14 november 2017