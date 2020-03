Instructievideo voor partnergeweld heeft zware gevolgen voor bokskampioen: “Ik kreeg zelfs doodsbedreigingen” YP

30 maart 2020

19u35

Bron: Belga 0 Boksen De Britse boksbond heeft Billy Joe Saunders tijdelijk zijn licentie afgenomen. Dat tot er een hoorzitting plaats kan vinden. De WBO-wereldkampioen bij de supermiddengewichten riskeert een zwaardere sanctie omdat hij een "als grap bedoeld" filmpje postte, waarin hij oproept korte metten te maken met vrouwen die tijdens thuisisolatie hun man "lastig vallen".



"In het ophefmakende filmpje doet Saunders op een bokszak in zijn schuur voor "hoe je je vrouw het snelst het zwijgen oplegt". "Dit is de manier om je vrouw de mond te snoeren. Als ze binnenkomt en ze wil je iets vertellen, dan explodeer je ineens en bam, een rechtse op de kin. Terwijl ze te verbouwereerd is om te reageren, schakel je haar met een rake linkse uit. Dat zou voldoende moeten zijn", vertelt Saunders terwijl hij de bokszak rake klappen verkoopt.

Overal ter wereld sterven mensen aan het coronavirus en ik probeerde gewoon de druk wat van de ketel te halen. Dat is duidelijk niet gelukt Billy Joe Saunders

Nadat de video voor veel boosheid en afschuw op sociale media zorgde, betuigde de 30-jarige Saunders snel spijt. "Ik zal huiselijk geweld nooit goedpraten. Als ik een man een vrouw zie slaan, zou ik hem zelf tot moes slaan. Excuses als ik vrouwen heb beledigd", verklaarde hij zondag. "Het was een domme fout, ik dacht niet na", voegde hij daar maandag aan toe. "Het was niet mijn bedoeling iemand te choqueren. Overal ter wereld sterven mensen aan het coronavirus en ik probeerde gewoon de druk wat van de ketel te halen. Dat is duidelijk niet gelukt. Mijn gevoel voor humor is niet ieders kopje thee." Ook beloofde Saunders 25.000 pond (28.000 euro) te schenken aan een organisatie die zich inzet voor slachtoffers van partnergeweld. Zijn Twitteraccount heeft hij inmiddels verwijderd. "Omdat ik doodsbedreigingen kreeg.”

Zoveelste incident

Saunders promotor' Eddie Hearn vertelde "ontsteld" te zijn door de "idiote video". "Het is zo frustrerend, omdat ik Billy goed ken. Hij is in wezen een goede jongen, maar vaak is het met hem een stap vooruit en vier stappen terug.”

Saunders was niet aan zijn proefstuk toe. Vorige week excuseerde hij zich nog voor een video waarin hij de draak stak met een vriend die mogelijk het coronavirus opgelopen had. In 2018 ging Saunders ook al in de fout. Toen bood hij in een video een vrouw drugs aan om met een andere persoon seks te hebben. De controversiële bokser kreeg daarvoor van de Britse toezichthouders in het boksen een boete van ruim 100.000 euro.