Indrukwekkende Selby wint English Open snooker YP

20 oktober 2019

21u47

Bron: Belga 0 Snooker De Engelsman Mark Selby (WS 5) heeft het English Open snookertoernooi gewonnen (470.000 euro), dat werd betwist in het Engelse Crawley. In de finale haalde hij het met een duidelijke 9-1 van zijn landgenoot David Gilbert (WS 11).

Selby, de drievoudige wereldkampioen, zat meteen in zijn ritme. Met breaks van 88, 68, 79 en 85 stond het op een mum van tijd 5-0. Zo kon Gilbert in de eerste vier frames slechts veertien punten scoren. Met een 101-break kon de 38-jarige uit Derby zijn eerste frame winnen. Selby, die de voorbije maanden twee halve finales speelde, potte voor de pauze nog breaks weg van 130 en 97 wat resulteerde in een 7-1 voorsprong.

Gilbert lukte in frame negen een 51 break, maar het was Selby die op een frame van de overwinning kwam. Met een 101-break zette de 36-jarige uit Leicester de puntjes op de i. Voor Selby is het ondertussen zijn zestiende rankingtitel in zijn professionele loopbaan. Hij houdt aan de overwinning 81.000 euro over. Voor Gilbert was er 35.000 euro weggelegd.

Uitslag finale English Open, Crawley:

Mark Selby (Eng/5) - David Gilbert (Eng/11) 9-1

88(88)/0 - 95(68)/5 - 92(79)/9 - 85(85)/0 - 77/44 - 0/101(101) - 130(130)/0 - 113(97)/0 - 68/65(51) - 101(101)/4