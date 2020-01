Indrukwekkend: snowboarders halen halsbrekende stunts uit in Zwitserland Redactie

18 januari 2020

21u05

Het Zwitserse Laax was deze week het toneel van de Wereldbekermanche slopestyle. Vijdag werden de finales betwist bij de mannen, waar Seppe Smits sneuvelde in de kwalificaties, en de vrouwen. De Canadees Sebastien Toutant ging bij de heren met de zege aan de haal, terwijl de Amerikaanse Julia Marino de beste was bij de dames. De indrukwekkende hoogtepunten van de wedstrijd kunt u bekijken in bovenstaande video.