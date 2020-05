Indrukwekkend: Mike Tyson deelt eerste trainingsbeelden sinds bekendmaking comeback XC

02 mei 2020

13u21 8 Boks De voormalige bokskampioen Mike Tyson wil zich klaarstomen voor een comeback. Al doet hij dat niet zomaar: het inmiddels 53-jarige zwaargewicht wil een goed doel steunen. Op Instagram deelde hij z'n eerste trainingsbeelden. “I’m a Bad Boy for Life.”

Mike Tyson zat de laatste weken niet bepaald stil in z’n kot. Hij was hard aan het trainen om in conditie te blijven. Niet toevallig, want de Amerikaan plant een terugkeer naar de boksring. Dat doet hij niet om een fortuin te vergaren, wel om geld in te zamelen voor de goede zaak. “Ik wil in conditie raken om drie à vier rondes te vechten voor verschillende goede doelen”, klonk het eerder op Instagram. “Ik wil deelnemen aan een paar exhibitiewedstrijden om geld in te zamelen voor daklozen of drugsverslaafde idioten - mezelf niet inbegrepen”, aldus Tyson, die geen exacte datum voor zijn terugkeer gaf.

‘The Baddest Man on the Planet’ werd in 1986 op 20-jarige leeftijd de jongste zwaargewichtkampioen ooit, toen hij Trevor Berbick versloeg. Sindsdien was Tyson nooit een onbesproken blad. Behalve de waslijst aan veroordelingen, werd hij ook berucht omwille van zijn beet in het oor van Evander Holyfield, tijdens een kamp in 1997.

In juni 2005 stond Tyson voor de laatste maal in de ring. Tegen de Ier Kevin McBride gaf hij na zes rondes op. Het betekende zijn zesde nederlaag in 58 profkampen. Van zijn laatste vier gevechten verloor de Amerikaan er drie. Zijn laatste zege boekte hij in februari 2003 toen hij zijn landgenoot Clifford Etienne na 49 seconden knock-out sloeg. Van zijn 50 overwinningen behaalde Tyson er 44 met KO.

