Indoor Red Lions blijven ondanks zwak EK bij de Europese elite

19 januari 2020

12u21 0 Indoor Hockey Op het EK indoorhockey in Berlijn was het lang bibberen voor de Indoor Red Lions, maar dankzij een zege vanochtend tegen Polen (7-4) verzekerden de Belgen zich van het behoud bij de Europese elite.

In de degradatiepoule begon het zaterdag nochtans zeer slecht voor de spelers van bondscoach Alexandre de Chaffoy. Tegen Tsjechië werd met nog een kleine drie minuten op de klok een 3-2 voorsprong weggegeven. De 3-4 nederlaag betekende dat de Belgen hun twee resterende wedstrijden moésten winnen om niet naar de Europese B-reeks te degraderen.

Zaterdagnamiddag leek het tegen Oekraïne helemaal mis te lopen toen de Belgen in de eerste zes minuten van de wedstrijd drie doelpunten incasseerden. Gelukkig kwamen de Lions terug in de wedstrijd en na een heus doelpuntenfestival en vier Belgische doelpunten in de laatste vier minuten werd het uiteindelijk een 10-7 zege.

Vanochtend was het dan alles of niets voor de Belgen in het Berlijnse Horst-Korber-Sportzentrum. De wedstrijd tegen Polen begon perfect en de Indoor Red Lions gingen met een 3-1 voorsprong de pauze in. Toch kenden de Belgen ook nu hun gebruikelijk dipje. Van 3-1 ging het zelfs naar een 3-4 achterstand. Met opnieuw een sterk slotoffensief – vier doelpunten in de laatste zeven minuten – mocht het Belgisch indoorteam uiteindelijk toch juichen: 7-4. Philippe Simar werd de Belgische topscorer. Zowel tegen Oekraïne als tegen Polen vond hij vier keer de netten.

“Natuurlijk is dit een geweldige opluchting”, aldus Indoor Red Lions-kapitein Renaud Pangrazio. “We misten onze start van het tornooi volledig. Die goede slotfase tegen Oekraïne gaf ons vertrouwen voor de match tegen Polen. Gelukkig bleef het tegen Polen bij een eerder klein dipje. Op het goede moment, speelden we onze beste match van het tornooi. Voor indoorhockey in België is het uiterst belangrijk dat we in de Europese topreeks blijven.”

De Belgen eindigen het EK op een zesde plaats en dat kan nog net genoeg zijn om volgend jaar aan het WK deel te nemen. Voorwaarde is dan wel dat een Europees land dat WK moet organiseren.

✅✅ Yeah! We won against Poland 🇵🇱 this morning and we ensure our presence in the European Cup A 🔚! Thank you all for your support! pic.twitter.com/dgYvtwjidr Hockey Belgium(@ hockeybe) link

