In opspraak door dubbele middelvinger, nadien geteisterd door zware brandwonden: sportlegende klaar voor wederoptreden YP

11 februari 2020

08u47 0 Meer sport Sjinkie Knegt maakt komend weekend zijn rentree op het ijs. De Nederlandse shorttracklegende, 30 intussen, was lang uitgeschakeld nadat hij bij het aansteken van een brandkachel zware brandwonden opliep. Na dertien maanden mag hij dus voor eigen publiek, in Dordrecht, zijn rentree maken. Maar Knegt is natuurlijk ook vooral bekend van een ander incident, waarbij hij zijn opponent ostentatief trakteerde op twee middelvingers.

We schrijven 10 januari 2019. Toen Knegt de houtkachel in zijn huis in Dordrecht wou aansteken, loopt hij lelijke brandwonden op. “Ik stond van hoofd tot tenen in brand”, zei hij daar kort daarna over tegen NOS. “En mijn handen ook, want het vuur sloeg uit. Ook mijn baard was weggebrand, maar dat was mijn redding. Daaronder had ik geen brandwonden”, aldus Knegt, tot dusver al goed voor twaalf Europese titels, vier wereldtitels en twee olympische medailles. In principe startte een dag nadat het noodlot toesloeg het EK shorttrack in Dordrecht, maar daar moest hij al voor het incident met zijn kachel voor passen. Een maand voordien had Knegt immers ook al een ongeluk gehad, waarbij een spier aan de voorkant van zijn linkeronderbeen tot tachtig procent afgescheurd raakte. Van een pechvogel gesproken.

Diskwalificatie

Maar Knegt werd bij het grote publiek vooral bekend door onderstaande beelden, die dateren vanop het EK shorttrack in het Duitse Dresden, in 2014. Daar werd hij gediskwalificeerd omdat hij in de superfinale van de 3.000 meter beide middelvingers uitstak naar Victor An, een Zuid-Koreaanse tegenstander die toen onder de Russische vlag schaatste. Dat wangedrag - hij deed er bij het overschrijden van de finish ook nog een schoppende beweging bij - kostte Knegt uiteindelijk een bronzen medaille in het eindklassement. Iets waar het icoon natuurlijk meteen spijt van had. “Ik besef inmiddels dat het niet het slimste is wat ik ooit heb gedaan. Het gebeurde uit emotie en frustratie, maar niet met een bepaald doel. Of ik mijn verontschuldigingen al heb gemaakt? Ja, aan mijn sponsors en mijn team”, luidde het toen. Op de Olympische Winterspelen in Sotchi later dat jaar zou Knegt op de 1.000 meter wel nog brons pakken. De eerste shorttrackmedaille in de Nederlandse geschiedenis was dat toen.

Na 402 dagen kan Knegt dus eindelijk gewoon weer aan schaatsen denken. “Ik heb altijd goede hoop gehouden op een goed herstel. Het was een lang proces, maar ik ben zeer blij dat ik nu weer mag racen”, aldus Knegt tegen Omrop Fryslan. “Ik denk dat ik wat snelheid betreft al aardig mee kan komen. Qua conditie ben ik er nog niet helemaal. Dus ik ben wel benieuwd.”