In ons land relatief onbekend, maar vanavond strijdt Belgische bokser wel voor 75.000 fans om de wereldtitel BCL

31 maart 2018

08u24

Vandaag staat in Cardiff het duel tussen zwaargewichtkampioenen Anthony Joshua en Joseph Parker op het programma. Beide boksers zijn nog ongeslagen bij de profs. In het voorprogramma krijgt onze landgenoot Hakim Ben Ali onverwacht een kans om te vechten voor de WBC-titel bij de lichtgewichten.

Ben Ali, niet de bekendste naam in de Belgische sportwereld, neemt het op tegen de Brit Joe Cordina. Eigenlijk stond Ben Ali op de affiche van het boksgala in Bredene, komende maandag. Maar toen viel de tegenstander van Cordina uit en kreeg Ben Ali een telefoontje.

"Zo'n kans kon ik natuurlijk niet laten schieten. Boksen in Engeland, in het voorprogramma van Joshua en Parker. Dat is de grootste 'fight' van het jaar daar, hé. Er zijn 75.000 tickets voor verkocht. Dat gala wordt op televisie uitgezonden, iederéén kijkt. Ik ga hier zo hard van genieten."