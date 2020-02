In het spoor van de Belgian Lions: slechts enkele uren na stuntzege trekken basketbalheren al naar Kopenhagen RBE

22 februari 2020

22u00 0

Lang nagenieten konden de Belgian Lions niet. Daags na de schitterende 86-65-zege tegen Litouwen volgde een korte nachtrust in het Crowne Plaza hotel in Zaventem, waarna rond rond 7 uur verzamelen werd geblazen op de luchthaven voor de vlucht naar Kopenhagen om 9.35 uur. Na een recuperatiemiddag in hotel Scandic Eremitage volgde een eerste lichte training, waar bondscoach Gjergja al de eerste tactische richtlijnen voor de interland van maandag tegen Denemarken meegaf.

