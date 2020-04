In Florida is WWE een ‘essentiële sport’ en dus wordt er nog geworsteld, alleen zonder legendarische olympiër ODBS

22 april 2020

12u04 0 WWE ‘t Is niet meteen de sport waarin er nauwelijks fysiek contact is, laat staan dat je anderhalve meter afstand kan houden. Maar toch: in Florida doen ze nog vrolijk aan de entertainende vorm van worstelen. Het WWE (World Wrestling Entertainment) staat er gecatalogeerd als een “essential business”. Een essentiële sport, zeg maar. Ondanks de lockdown blijven ze uitpakken met hun wekelijkse liveshow.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Aanvankelijk moest ook het WWE door corona tijdelijk op de schop. Geen essentieel zakenmodel, luidde het. Maar dat was buiten Ron DeSantis gerekend. De gouverneur van Florida voerde een besluit uit waarin stond dat er toch geworsteld mocht worden. Het verzamelde ‘talent’ moest naar zijn of haar werk kunnen. Wel vechten achter gesloten deuren, maar de trouwe achterban op televisie en online indachtig, is dat niet zo’n heel groot probleem voor de sport. Episodes van RAW en SmackDown gaan opnieuw door in de trainingsfaciliteiten van het Performance Center in Orange County. Pikant detail: de beslissing van DeSantis kwam er vorige week, even nadat Linda McMahon, de vrouw van WWE-eigenaar Vince, beloofd had 18 miljoen dollar te pompen in de staat Florida via haar pro-Trump politiek actiecomité.

Toch blijft het WWE niet gespaard van de gevolgen van Covid-19. Ondanks het feit dat er in Florida nog wel gevochten kan worden, zette de organisatie op één dag 38 van zijn werknemers op straat. Daaronder maar liefst 30 worstelaars en enkele grote namen. De bekendste is ongetwijfeld de legendarische Kurt Angle. Een gewezen olympiër die goed was voor worstelgoud in Atlanta 1996, general manager was van RAW en opgenomen in de zogenaamde’ Hall of Fame’ van het WWE. Angle, 51 inmiddels, ziet zo een einde komen aan zijn tweede periode in het WWE en nam meteen definitief afscheid van de sport.

Pijnlijk, omdat hij zich na de beslissing nog afvroeg of hij zich naar Orange County moest begeven. Een dag later viel het verdict voor Angle. Ook Zack Ryder, Drake Maverick, Curt Hawkins, Luke Gallows, Karl Anderson, Sarah Logan, Lio Rush, Primo, Epico, Rusev, Erick Rowan, No Way Jose en de ervaren scheidsrechter Mike Chioda werden de wacht aangezegd.

Wél erbij, is Nia Jax. De weinig populaire vechtster kreeg opnieuw bakken van kritiek nadat ze haar opponente Kairi Sane in RAW al te hard tegen de grond smakte (zie video boven). Jax staat erom bekend zich niet altijd aan de regels van het script te houden. Enkele tegenstanders maakten al hun beklag. Sane, die niet tegen de touwen maar met haar rug los tegen het canvas werd geworpen, kon de partij gelukkig wel afwerken.

Anonieme klacht

Ondertussen heeft een werknemer op basis van een anonieme getuigenis alvast zijn beklag gedaan. Onder het pseudoniem ‘John’ claimt hij dat hij “verplicht” wordt om te werken. “Ondanks de voorzorgen, kunnen we ons niet houden aan de regels van social distancing.” John staat in voor het opnemen van de liveshows. Waarom hij anoniem wil blijven? “In het andere geval, weet ik dat mijn bazen me meteen zouden ontslagen. En ik heb deze job nodig.”