IJzersterke Van den Bergh werpt zich naar kwartfinales op WK darts: ‘Dream Maker’ gunt Oostenrijkse topper geen enkele set Xander Crokaert

15u45 5 Getty Images Meer Sport Dimitri Van den Bergh heeft voor een kleine stunt gezorgd op het PDC WK darts. Onze 23-jarige landgenoot plaatste zich voor de kwartfinale na winst tegen de Oostenrijker Mensur Suljovic: 4-0. Volgende tegenstander wordt Rob Cross.

Neen, Dimitri Van den Bergh kreeg met Mensur Suljovic allesbehalve een hapklare brok voorgeschoteld. De 45-jarige Oostenrijker en nummer vijf van de wereld schakelde eerder Kevin Painter (3-0) en Robert Thornton (4-2) uit. Toch aan vertrouwen geen gebrek bij onze landgenoot. Tijdens zijn opkomst pakte hij wederom uit met zijn geweldige dansmoves. Maar ‘Dancing Dimi’ moest in elk geval op scherp staan, en dat was hij ook. In de eerste leg pakte hij meteen uit met een 120-uitworp. Een eerste tik voor Suljovic, die geen antwoord meer in huis had. Van den Bergh sleepte al bij al vrij eenvoudig de eerste set in de wacht.

Dimitri Van den Bergh has ALL the moves... pic.twitter.com/uj5Xf2IdJT PDC Darts(@ OfficialPDC) link

Sterker op cruciale momenten

Ook in het tweede bedrijf toonde de 23-jarige Antwerpenaar zich genadeloos. Suljovic liet het na om zijn kansen te verzilveren, Van den Bergh profiteerde optimaal. Met dubbel één wist onze landgenoot ook de tweede set naar zijn hand te zetten: 2-0. Een stunt in de maak?

Spanning in de derde set. Beide darters hielden elkaar in evenwicht tot 2-2. De cruciale leg was wederom een prooi voor Van den Bergh. IJzig kalm op de belangrijke momenten: 3-0 in sets. Suljovic hing in de touwen. De Belg ging gewoon verder op zijn elan en was niet zinnens de Oostenrijker een set te gunnen. Dat gebeurde ook niet. Van den Bergh wierp zich zo met straffe 4-0-cijfers naar de kwartfinales.

Ter info: de Belg wierp een gemiddelde van 96.60 per drie darts. Suljovic liet 94.35 noteren. Bij het uitwerpen was Van den Bergh met 41.38 procent duidelijk de betere. Suljovic kwam niet verder dan 26.32 procent.

Proficiat @DreamMaker_180 🇧🇪👏 pic.twitter.com/eHa15NLH2k Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Van den Bergh: “Ik geniet van elk moment”

“Eerst het jeugd-WK winnen en nu de kwartfinale op het WK halen. Ik denk niet dat er een jonge speler het mij ooit heeft voorgedaan. Ik geniet van elk moment”, klonk het na afloop bij Van den Bergh. “Suljovic maakte zijn kansen niet af, ik wel. Onder druk moet je tonen wat je waard ben. Geweldig dat ik met 4-0 win van de nummer vijf van de wereld, want dat doe je niet zomaar. Of het voor mij een verrassing is dat ik bij de laatste acht zit? Ja, toch wel. Zeker op de manier hoe ik het geflikt heb.”

DIMITRI KNOCKS OUT ANOTHER HIGH SEED | Mensur Suljovic becomes the latest high seed to be dumped out of this years 2017/2018 William Hill World Darts Championship#WHdarts #LoveTheDarts pic.twitter.com/BiaxWIK1uL PDC Darts(@ OfficialPDC) link