IJzersterk seizoen kan Nafi Thiam morgenavond titel van IAAF Wereldatlete van het Jaar opleveren Redactie

09u33

Bron: Belga 0 Photo News Meer Sport Morgenavond weet Nafi Thiam of ze als eerste Belg ooit de titel van Wereldatlete van het Jaar in de wacht sleept op de IAAF Athletics Awards in Monaco. De 23-jarige meerkampster behoort tot de drie supergenomineerden die kans maken op de prijs. IAAF-leden en het publiek duiden de laureaten aan.

Begin oktober gaf de Internationale Atletiekfederatie (IAAF) een lijst met tien kanshebsters vrij. Daarvan bleven nadien drie supergenomineerden over. Naast Thiam mogen ook nog de Ethiopische langeafstandloopster Almaz Ayana en de Griekse polsstokspringster Ekaterini Stefanidi hopen op de prijs.

Thiam heeft er een bijzonder sterk jaar opzitten. De Belgische kroonde zich afgelopen zomer in Londen tot wereldkampioene in de zevenkamp. Goed twee maanden eerder had de olympisch kampioene van Rio in het Oostenrijkse Götzis op de Hypomeeting met 7.013 punten voor het eerst de kaap van 7.000 punten gerond, en dat als vierde atlete ooit. En in het voorjaar behaalde Thiam in de vijfkamp goud op het EK indoor.

Met Ayana en Stefanidi krijgt Thiam wel twee te duchten concurrentes tegenover zich. Olympisch kampioene Ayana pakte afgelopen zomer op het WK in Londen het goud op de 10.000 meter. Ook Stefanidi veroverde in Londen, in het polsstokspringen, de wereldtitel, nadat ze eerder dit jaar op het EK indoor in Belgrado ook al goud had gepakt.

Ayana kan op de erelijst in Monaco zichzelf opvolgen. Stefanidi kaapte dan weer vorige maand de titel van Europese Atlete van het Jaar weg voor de neus van Thiam.

Bij de mannen gaat het tussen de Qatarese hoogspringer Mutaz Essa Barshim, de Britse langeafstandsloper Mo Farah en de Zuid-Afrikaanse 400m-specialist Wayde van Niekerk. In 2016 ging de Jamaicaanse sprintbom Usain Bolt voor de zesde maal in zijn carrière met de prijs aan de haal.