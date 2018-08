Ierland verrast Spanje en plaatst zich voor de finale op WK hockey voor dames TLB

04 augustus 2018

17u48

Bron: Belga 0 Meer Sport De vrouwen van Ierland hebben zich in Londen voor het eerst in hun geschiedenis geplaatst voor de finale van het WK hockey. Ierland schakelde als nummer zestien van de wereld verrassend Spanje (FIH-11) uit met 3-2 (2-2 na verlengingen) na shoot-outs. De tweede finalist wordt Nederland (FIH-1) of Australië (FIH-5).

Spanje had België in de playoffs voor de kwartfinales nog uitgeschakeld via shoot-outs, maar deze keer was het hun beurt te verliezen op die manier. Nadat de wedstrijd na reguliere speeltijd op 1-1 was geëindigd, scoorde elk land nog eens tijdens de verlengingen, waardoor shoot-outs de beslissing moesten brengen.

De Red Panthers (FIH 13) beëindigden het WK als tiende (op zestien landen) en deden daarmee twee plekken beter dan tijdens de vorige Wereldbeker in 2014, toen ze twaalfde (op twaalf landen) werden.

Meer over FIH

sport

sportdiscipline

hockey

FIH-11

WK

Londen

Ierland