Iedereen door het dolle heen na deze onwaarschijnlijke 'buzzer beater': "Een van de beste momenten van mijn leven" Mike De Beck

29 januari 2018

Blake Peters zal zich de partij tegen Maine South van afgelopen vrijdag nog lang herinneren. Maine South kreeg een vrijworp in de absolute slotseconden. Die ging echter de mist in en wat daarna volgde was ongezien. Peters ontfermde zich over de bal en smeet hem dan op goed geluk vanop de eigen helft richting de korf aan de overzijde. Tot zijn grote verbazing lukte het Peters ook nog. Het gevolg: zijn team van de Evanston Township High School won met 45-44. De hele zaal ging helemaal uit hun dak.

"Dat was een van de beste momenten van mijn leven", vertelde de 15-jarige knaap aan de Chicago Tribune. "Ik dacht dat hij er misschien in ging, maar als dat ook gebeurde, was het vrij cool. Ik herinner me nog dat ik knipperde. Ik begon te lopen en al mijn ploegmaten tackelden me." Een van de betere vreugde-uitbarstingen.

UNBELIEVABLE ENDING!!! Freshman Blake Peters throws game winning 3-pointer length of the court to give Boys Basketball 45-44 #KitsWin over Maine South!!! pic.twitter.com/dTxYxaqDhV Evanston Athletics(@ ETHSports) link