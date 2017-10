Iconische beelden: Duitse topfavoriet moet strijd staken in Ironman maar toont zich vervolgens groot sportman YP

Glückwunsch an meinen Teamkollegen @patricklange1 für diese Leistung! Das war soooooo geil mit anzusehen! Now you are a f****** World Champion‍♀️ Enjoy! #deserveit - Laura Philipp (@laura_philipp_tri)

Afgelopen zondag won Patrick Lange de Ironman van Hawaï na een onwaarschijnlijke inhaalrace en de Duitser had dat waarschijnlijk ook te danken aan het extra zetje dat hij kreeg van Jan Frodeno. Frodeno, de topfavoriet, liep in tweede positie toen hij te maken kreeg met een blessure. Einde wedstrijd voor hem, maar op het moment dat hij Lange voorbij zag komen, verbeet hij de pijn. "Loop naar Sanders want die is aan het sterven!", schreeuwde hij zijn landgenoot toe. Lionel Sanders was op dat moment de leider, maar Lange zou hem uiteindelijk nog overvleugelen en de eindzege pakken. De iconische beelden werden trouwens ook vastgelegd op de gevoelige plaat door fotograaf Frank Hau.