IAAF nomineert Thiam als beste atlete van het jaar Valerie Hardie

16u27 3 BELGA Nafi Thiam poseert met haar gouden medaille van het voorbije WK atletiek in Londen.

Nadat ze eerder al de short list haalde van de Europese atlete van het Jaar, nomineerde de Internationale Atletiekfederatie (IAAF) Nafi Thiam voor de trofee van beste atlete van het jaar. Vorig jaar werd de 23-jarige Naamse door de IAAF al verkozen tot 'Rising Star' van 2016, na haar olympische triomf in Rio. Thiam dankt die nominatie voor 2017 aan haar eerste wereldtitel, haar Europese indoortitel én haar score van 7.013 punten op de Hypomeeting in Götzis, waarmee ze na Jackie Joyner-Kersee en Carolina Klüft de derde beste zevenkampster alle tijden is.



Vorig jaar won de Ethiopische Almaz Ayana de prijs, na haar olympische zege op de marathon, in een nieuwe wereldrecordtijd. Op 16 oktober wordt de stemming afgesloten, twee dagen nadat de winnares van de Europese atlete van het jaar wordt bekendgemaakt. De stemmen van het grote publiek tellen voor 25 procent mee, er staan tien atletes op de lijst.