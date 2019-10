IAAF maakt genomineerden bij de vrouwen bekend, Thiam ontbreekt YP

15 oktober 2019

13u37

De Internationale Atletiekfederatie IAAF heeft de elf atletes bekendgemaakt die kans maken op de prijs Atlete van het Jaar. Nafi Thiam, die in 2017 de trofee als eerste Belgische ooit won, staat deze keer niet op de lijst.

De Nederlandse Sifan Hassan geldt als één van de favorieten onder de genomineerden. Op het WK in Doha lukte zij als eerste atlete ooit de dubbel 1.500m/10.000m. Dalilah Muhammad uit de VS maakte dan weer indruk op het WK door haar eigen wereldrecord te verbeteren en naar het goud te snellen op de 400m horden. Een andere kanshebster voor de trofee is de Keniaanse Brigid Kosgei, die zondag het wereldrecord verbeterde in de marathon van Chicago.

De andere genomineerden behaalden allemaal goud op het WK. Zo is ook de Britse Katarina Johnson-Thompson erbij. Zij snoepte in Doha de wereldtitel af van Nafi Thiam, die zilver behaalde. Andere kanshebsters zijn de Keniaanse Beatrice Chepkoech (steeple), de Jamaicaanse Shelly-Ann Fraser-Pryce (100m), de Russin Mariya Lasitskene (hoogspringen), de Duitse Malaika Mihambo (verspringen), de Bahreinse Salwa Eid Naser

(400m), de Keniaanse Hellen Obiri (5.000m) en de Venezolaanse Yulimar Rojas (hink-stap-springen).

De laureate wordt gekozen door drie partijen. De stemmen van de Raad van Bestuur van de IAAF tellen voor 50 procent mee, die van de leden van de IAAF voor 25 procent, net als de publieke stemmen (via Twitter en Facebook). Er kan tot en met 4 november gestemd worden. Het gala van de World Athletics Awards gaat op 23 november door in Monaco.

Gisteren werden de genomineerden bij de mannen bekendgemaakt.