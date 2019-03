IAAF hertekent formule Diamond League, onduidelijk of finale vanaf 2020 nog in Brussel doorgaat YP

11 maart 2019

13u15

Bron: Belga 0 Meer Sport De Internationale Atletiekfederatie (IAAF) wil de Diamond League, de reeks van belangrijkste wedstrijden, vanaf 2020 anders aanpakken. De basisprincipes daarvoor zijn deze morgen op een bestuursvergadering goedgekeurd. Het seizoen zal voortaan eindigen met één in plaats twee finalewedstrijden, en het is nog niet duidelijk of die finale dan ter gelegenheid van de Memorial Van Damme in Brussel doorgaat.

De nieuwe formule van de Diamond League is erop gericht om alles aantrekkelijker en bevattelijker te maken voor een groot publiek. Daarvoor moeten in de eerste plaats twee meetings afvallen, want er is nog slechts plaats voor twaalf in plaats veertien wedstrijden. Welke meetings er afvallen is nog niet duidelijk. Ook het aantal disciplines gaat van 32 naar 24, en opvallend daarbij is dat er geen plaats meer is voor afstanden langer dan 3.000 meter.

De afgelopen jaren waren er op het einde van het atletiekseizoen telkens twee finales: eentje in Zürich en eentje in Brussel bij de Memorial Van Damme. Vanaf 2020 is er nog slechts één finale, maar de IAAF heeft nog niets bekendgemaakt over het waar en wanneer van die finale. Om nog meer publiek te betrekken wil de IAAF ook verder inzetten op beleving via sociale media en het verplaatsen van sommige disciplines naar een locatie buiten het stadion, zoals in Brussel de afgelopen jaren al gebeurde met onder meer het kogelstoten op de Grote Markt.