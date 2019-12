Huybrechts excuseert zich na straffe taal: “Ik was gefrustreerd over mijn zwakke match” GVS

29 december 2019

Kim Huybrechts heeft zich verontschuldigd voor zijn uitspraken aan het adres van Luke Humphries. ‘The Hurricane’ verloor op het WK darts in de achtste finales van de Brit en haalde nadien straffe taal boven. “Hij was niet eens goed. Je hebt hier de makkelijkste loting van heel het WK en je doet niks, helemaal niks. Dat is een frustrerend gevoel. Als je deze speler tegenkomt in de laatste zestien, moet je erover heen gaan. Humphries is geen topspeler. Als je dat niet doet, ben je zelf geen topspeler. Dit was echt slecht”, was de reactie van onze 34-jarige landgenoot.

Humphries was allerminst opgezet met de uitlatingen en reageerde op Twitter. “Zeer onrespectvolle reactie van Kim. Ik had een beter gedacht van hem. Als hij denkt dat hij 1.000 keer beter is dan mij, dan had hij dat moeten tonen. Dat deed hij niet.”

Very disrespectful comment from Kim. I thought better of him to say something like that. If he thinks he's a thousand times better than me he should of shown it today.... But he didn't 😘👍🏻 https://t.co/fJvcPl8lAW Luke Humphries(@ lukeh180) link

Een dag later zijn de frustraties bij Huybrechts wat gaan liggen. “Ik wil me tegenover Luke en zijn familie excuseren voor mijn woorden. Het is geen excuus, maar ik was zeer gefrustreerd nadat ik zo zwak speelde. Ik gebruikte heel wat woorden tijdens het interview waar ik me slecht over voel. Luke is een topspeler en een wereldkampioen en daarvoor moet ik respect opbrengen. Ik deed mezelf en Luke geen dienst door dat interview te geven. Ik wens hem al het beste in de volgende ronden en nogmaals sorry aan iedereen wiens gevoelens ik heb geraakt. Nu een beetje familietijd voor mij en bedankt aan alle mensen die dat begrijpen.”

1/2 Would like to apologize to luke and his family for my words. It’s no excuse but i was very frustrated after my match playing so poorly ! I used a lot off wrong words in my interview and feel bad for it ! Luke is a topplayer and a world champion and i need to respect that ! Kim Huybrechts🇧🇪(@ KimHuybrechts) link

2/2 i’ve done myself and luke no good by my post match interview ! I wish him all the best in the next rounds and once again apologize for my words to everyone who feels offended ! Bit off family time now and thx to the people who understand ! ❤️ Kim Huybrechts🇧🇪(@ KimHuybrechts) link