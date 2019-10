Houston Astros brengt stand weer gelijk in World Series Redactie

27 oktober 2019

09u29 0 Meer sport Houston Astros heeft het vierde duel in de World Series baseball met 8-1 gewonnen van Washington Nationals. Daarmee komt de stand in de finale op 2-2 en is alles weer te herdoen. De ploeg die als eerste vier zeges heeft, wint de World Series.

In de eerste twee duels liepen de Astros evenveel nederlagen (4-5 en 3-12) op tegen het team uit de hoofdstad, vrijdag werd de comeback al ingezet met een 4-1 zege. Opvallend, alle zeges in deze World Series werden geboekt op verplaatsing. Het vijfde duel wordt zondag ook in Washington gespeeld, daarna gaan de World Series weer verder in Houston.

De Washington Nationals staan voor het eerst in de World Series. Voor de Houston Astros is het de derde keer. In 2017 versloegen ze de Los Angeles Dodgers en pakten hun eerste titel. In 2005 bleken de Chicago White Sox te sterk.

Vorig jaar ging de zege in de World Series naar de Boston Red Sox. Zij haalden het met 4-1 van de LA Dodgers. Voor de Red Sox was het de negende kampioenstitel, de eerste sinds 2013. De New York Yankees zijn recordhouder met 27 titels.