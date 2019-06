Hoogspringster Maria Lasitskene roept Russische atletiekofficials op om op te stappen VH

21 juni 2019

12u35

Maria Lasitskene doet van zich spreken. Niet alleen met haar prestaties - ze sprong donderdag in Ostrava over 2m06 - maar ook met woorden. De Russin is ongeveer de eerste en enige atlete die publiekelijk kritiek uit op haar eigen atletiekfederatie, die nog steeds op de strafbank zit van de Internationale Atletiekfederatie (IAAF). "Ik hoop dat de mensen die betrokken zijn in deze eindeloze schande eindelijk zo moedig zijn om op te stappen."

Maria Lasitskene is geen groentje op het circuit. Onder haar meisjesnaam Maria Kuchina won ze goud op het WK en EK indoor van 2015, op het WK indoor van 2014 en zilver op het EK van 2014. Na haar huwelijk met sportjournalist Vladas Lasitskas in het voorjaar van 2017 nam ze de familienaam Lasitskene aan. In 2016 was de Russin de uitgesproken kandidate om haar landgenote Anna Chicherova op te volgen als olympisch kampioene - ware het niet dat Rusland al van november 2015 geschorst was voor zijn georganiseerd dopingsysteem. Lasitskene moest Rio uitzitten, pas in april 2017 werd haar aanvraag om als neutrale atlete te kunnen deelnemen aan internationale competities aanvaard.

Als zogenaamde ANA-atlete, wat voor Authorised Neutral Athletes staat, verlengde Lasitskene in 2017 haar wereldtitel in Londen en greep ze vorig jaar in Berlijn ook haar eerste Europese titel. Ook op het WK en EK indoor greep ze telkens het goud - om maar te zeggen: Maria Lasitskene is tegenwoordig de meest prominente en succesvolle Russische atlete. Wat ze zegt, wordt gehoord.

Lasitskene heeft dat podium benut om uit te halen naar haar eigen sportinstanties. Op de dag dat de IAAF besliste om de schorsing van Rusland nog maar eens te verlengen, spaarde de Russin op instagram in een lange tirade haar kritiek niet. “De voorbije drie jaar kreeg ik 200 keer te horen dat alles in orde is en we op het punt staan om terug erkend te worden. Het zijn niet meer dan mooie woorden die men ons verkoopt. Al die mensen denken dat sporters niets zien, er niets van verstaan en dat hun enige taak erin bestaat om te springen en te zwijgen. Ze zijn vergeten dat het bestaan van een federatie zinloos is zonder haar atleten. Ze ontlopen ons en beschermen elkaar. Ik hoop dat de mensen die betrokken zijn in deze eindeloze schande eindelijk zo moedig zijn om op te stappen. Ik spreek dan niet alleen over de bestuurders maar ook over alle actieve coaches die nog altijd denken dat het onmogelijk is om te winnen zonder doping. De nieuwe generatie van Russische atleten zou moeten opgroeien met een andere filosofie.”

Haar bericht kreeg meteen een dikke duim van verspringster Daria Klushina, de enige Russische atlete die in Rio raakte omdat ze al drie jaar in de VS leefde en daar ook getest werd. “Boenk erop,” schreef ze. Niet iedereen reageerde even enthousiast, dat laat zich wel raden. Sportminister Pavel Kolobkov sprak van een “slecht signaal, een heel slechte boodschap”. En zeven dagen later, op 16 juni, in het Poolse Chorzow waar ze won met een sprong over 2m02, vertelde Lasitskene dat de voorzitter van de Russische atletiekfederatie, Dmitri Chlyakhtine, haar had ‘afgedreigd’. “Ik ben verbaasd - of niet - door de intimidatiepogingen van meneer Chlyakhtine. Of zou ik het me inbeelden dat ze mijn statuut van neutrale atlete intrekken onder het voorwendsel dat ik de acties van de federatie niet steun. Blijkbaar moest ik hen vooral steunen in de affaire-Lysenko.”

De affaire-Lysenko is één van de redenen waarom de IAAF de schorsing van Rusland op 9 juni net verlengde. De Sunday Times onthulde op 2 juni dat officials van de Russische atletiekfederatie documenten vervalsten om hun atleet Danil Lysenko te helpen. De vicewereldkampioen hoogspringen werd in augustus 2018 geschorst omdat hij een dopingcontrole had ontweken. Volgens die documenten was Lysenko te ziek om zich te melden en werd hij opgenomen in een ziekenhuis in Moskou - eentje dat niet blijkt te bestaan.

Afwachten of de oproep van Lasitskene een gevolg of gehoor krijgt. Op de piste heeft zij voorlopig altijd het laatste woord. Donderdag sprong ze 2m06 - daarmee is de ze de negende beste aller tijden - en ondernam ze een poging om het 32 jaar oude wereldrecord van Stefka Kostadinova (2m09) te verbeteren. Het lukte niet, maar Lasitskene is nog niet uitgepraat.